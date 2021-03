10 Marzo 2021

IL CASO

Un furgone è stato avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto ieri sera a Latina, nella centralissima piazza del Popolo, a due passi dal Comune. A dare l'allarme - quando erano da poco passate le 18.30 - sono stati alcuni passanti richiamati dalla coltre di fumo che si levava di fronte al Circolo Cittadino.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, mentre in piazza sono arrivate anche le volanti della Polizia. Il timore, infatti, è che si trattasse di qualcosa di serio per la posizione nella quale si trovava il mezzo, nei pressi del Municipio. Si è pensato anche all'ipotesi di un attentato, insomma, ma le prime indagini hanno subito escluso qualcosa di serio.

Si cercano comunque di capire le cause dell'incendio e in serata non si escludevano ipotesi sulla natura delle fiamme. I vigili del fuoco hanno isolato la zona, tenuto a distanza i curiosi, evitato che l'incendio si propagasse ad altre automobili parcheggiate. Un grande spavento, alla fine, per chi si è trovato a passare in piazza ma nulla di più. Per il proprietario del furgone, invece, un danno irreparabile.

