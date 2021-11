Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:04

Le immagini sono impietose. Le telecamere utilizzate come fototrappole hanno fatto il loro dovere. Solo nel 2021 hanno ripreso 126 persone che abbandonavano rifiuti di ogni genere e di ogni dimensione fuori dai cassonetti. In periferia e in città, nei borghi e in strade frequentate del capoluogo. Infischiandosene non solo e non tanto delle norme e delle sanzioni, ma anche di contribuire a dare prova di vera inciviltà.

In vista dell'arrivo del porta a porta spinto in tutto il territorio del capoluogo pontino, ABC Latina, l'azienda speciale che cura il servizio di raccolta rifiuti per conto del Comune nella seconda città del Lazio, ha voluto dare un giro di vite per contrastare un fenomeno - l'abbandono dei rifiuti - che è dilagante, ma anche mettere dei paletti a chi non differenzia i rifiuti.

Dalla nascita di Abc sono 544 il numero totale di verbali elevati dagli Ispettori Ambientali ABC con l'ausilio delle fototrappole su tutto il territorio di Latina. «Nel corso del 2021, in particolare, sono state elevate complessivamente 134 contravvenzioni - spiegano da via dei Monti Lepini - di queste, 126 attraverso l'utilizzo di fototrappole (3 fisse e una itinerante) e 9 nei confronti di persone colte in flagranza di reato». In tutti questi casi è scattata una sanzione salata per un importo pari a 300 euro, come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana. «Dei 134 verbali emessi nel 2021 - dicono da Abc - il 65% ha interessato i residenti e il restante 35% utenti residenti in Comuni limitrofi; 12 sono stati emessi a utenze non domestiche».

Ma l'attenzione si sta concentrando anche su chi vuole sfuggire alla differenziata spinta. «Nei giorni scorsi, sono state elevati i primi tre verbali nelle aree servite dal nuovo servizio Porta a Porta: uno nel quartiere Nuova Latina, ex Q4, per abbandono del rifiuto non differenziato a terra, in un'area in cui precedentemente erano presenti i cassonetti stradali - raccontano dall'azienda speciale - gli altri due verbali, invece, per il fenomeno della cosiddetta migrazione dei rifiuti che vede i cittadini residenti in zone servite dal nuovo PaP responsabili del conferimento dei rifiuti nelle aree del territorio comunale in cui è operativo il vecchio sistema di raccolta».

Probabilmente le multe potevano essere molte di più. «Non ci divertiamo a farle. Ma invitiamo i cittadini a mostrare senso civico evitando comportamenti scorretti che danneggiano l'intera comunità. dichiara il direttore generale Silvio Ascoli E' necessario garantire il rispetto delle regole anche come forma di tutela di tutti coloro che le rispettano. Si invita, quindi, la cittadinanza alla più ampia collaborazione per il rispetto e la tutela dell'ambiente, del decoro urbano e della salute collettiva, ricordando che sono operativi i Centri di Raccolta di Via Bassianese e Via Massaro, oltre alle Isole Ecologiche Itineranti il cui calendario è consultabile sul sito aziendale www.abclatina.it».

