Lo hanno visto allontanarsi con fare sospetto. Era una loro vecchia conoscenza e così hanno deciso di fermarlo, ma lui ha opposto resistenza e poco dopo si è capito il motivo. Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Aprilia.

I militari lo hanno sorpreso durante un normale controllo del territorio, notando che alla presenza della pattuglia si allontanava velocemente provando a far perdere le proprie tracce.

Si tratta di un uomo di 33 anni, apriliano, già noto alle forze dell'ordine, accusato di possesso di pistola clandestina, detenzione illegale di munizionamento, possesso abusivo di armi, nonché violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Quando i militari hanno tentato di fermarlo, infatti, lui ha opposto resistenza e tentato la fuga, per essere bloccato poco dopo una breve colluttazione, nella quale i carabinieri sono rimasti lievemente feriti.

Nel corso della successiva perquisizione è stato trovato in possesso di un marsupio con all'interno una pistola clandestina calibro 22, carica con 2 proiettili stesso calibro, ed ulteriori 2 cartucce. Trovato inoltre un coltello a serramanico dotato di congegno a molla. Perché avesse con sé armi e munizioni è da chiarire, i carabinieri non escludono ipotesi. Forse un chiarimento con altri personaggi poco raccomandabili o - invece - l'idea di usare quella pistola per minacciare qualcuno.

Dopo essere stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, l'uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che dovrebbe svolgersi oggi. Le armi, invece, sono state sequestrate.

