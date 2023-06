Giovedì 8 Giugno 2023, 12:04

È dovuta atterrare l'eliambulanza intorno all'ora di pranzo di ieri su Strada Litoranea, a Sabaudia, dove un violento scontro frontale tra due auto ha reso necessario il trasporto in ospedale a Roma di una delle tre persone ferite, mentre le altre due sono state trasferite negli ospedali di Latina e Terracina.

Le due macchine viaggiavano in direzione opposta: all'improvviso, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, la vettura che si dirigeva verso Sabaudia, guidata da una donna e con a bordo anche sua figlia di 15 anni, ha invaso l'altro senso di marcia, colpendo in pieno la macchina che proveniva dal senso opposto, guidata anch'essa da una donna. L'impatto è stato violentissimo e, a causa dello scontro, entrambe le automobili hanno carambolato per qualche metro, finendo così ai lati della strada.

Immediato l'intervento sul posto dei sanitari del 118 i quali, una volta compresa la gravità delle ferite riportate da ciascuna delle tre donne a bordo degli abitacoli, hanno optato anche per l'intervento di un'eliambulanza. Mentre due dei tre feriti sono stati trasferiti presso gli ospedali di Latina e Terracina, il terzo è stato elitrasportato al San Camillo di Roma, vista la gravità dei traumi riportati.

Sul posto, oltre ai paramedici, gli agenti della Polizia Stradale del Comandante Gian Luca Porroni, intervenuti con due pattuglie del Distaccamento di Terracina. Sono stati questi ultimi a chiudere temporaneamente la strada al traffico, in modo da agevolare i soccorsi tra cui l'eliambulanza, atterrata poco distante dal punto dello scontro tra le due auto e ripartita poco dopo verso la Capitale ed effettuare i successivi rilievi, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Stando alle prime ricostruzioni, sembra essere confermata l'ipotesi che a causare il frontale sarebbe stata l'auto guidata dalla donna in compagnia della figlia quindicenne, la quale avrebbe invaso l'altra corsia centrando in pieno quella che sopraggiungeva in senso opposto, carambolando entrambe ai lati della carreggiata. Dopo i rilievi, la strada è stata riaperta al traffico.