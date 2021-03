28 Marzo 2021









LO SCHIANTO

Drammatico incidente sulla Formia-Cassino. Ennesima tragedia su una strada tristemente nota per sinistri mortali. Erano passate da poco le 20 quando una Golf e una Bmw si sono scontrate frontalmente all'altezza del chilometro 25+300, nel territorio al confine tra Spigno Saturnia e Minturno. Un impatto tremendo, le auto che sono schizzate a decine di metri l'una all'altra, la Golf completamente distrutta e la Bmw finita sul lato della carreggiata e con danni comunque ingenti.

Inutili i soccorsi per i conducenti. Hanno perso la vita Luigi Venturino, 27 anni, di Spigno Saturnia e Patrizio Stefanelli, 44 anni, residente a Cassino ma originario di Formia. Il primo era alla guida della Golf , sulla quale aveve anche due cani che sono deceduti nell'impatto. Il secondo della Bmw. Inizialmente sembrava ci fossero altri mezzi coinvolti, ma poi è stato escluso.

La dinamica in serata era ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Formia agli ordini del capitano Michele Pascale. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, il personale dell'Ares 118 e quello dei vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dalle lamiere.

Da capire in quale direzione andassero le auto perché nell'impatto potrebbero avere cambiato direzione. È plausibile che Stefanelli tornasse verso Cassino, mentre Venturino - che era un operaio - si dirigesse verso Formia. Secondo le prime informazioni i mezzi andavano a forte velocità, come dimostrato dalla distruzione delle auto e dal fatto che sono finite lontane dal punto di impatto.

Il tratto di strada nel quale è avvenuto l'incidente è particolarmente buio e già in passato ha fatto registrare degli incidenti. Il traffico nella zona è rimasto bloccato a lungo e i mezzi che si dirigevano verso Formia o Cassino sono stati costretti a tornare indietro. Tra loro dei Tir carichi di merce. Immaginabili i disagi proseguiti fino a notte.

Giuseppe Mallozzi

