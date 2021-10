Sabato 23 Ottobre 2021, 05:02

L'OPERAZIONE

Si chiama Do ut D.A.S., l'operazione della di Finanza di Latina che ha permesso di sequestrare beni per ottocento mila euro. «L'indagine è partita da una nostra costante attività di controllo spiega il Colonnello Angelo Vincenzo Angelini - e abbiamo individuato questo deposito di carburanti, tra Latina e Cisterna. Siamo stati attirati dal consistente movimento di mezzi. Gli altri approfondimenti ci hanno ricondotto a società inesistenti. Le successive indagini, anche di tipo documentale, hanno confermato le nostre ipotesi».

IL PROVVEDIMENTO

Dunque ieri le Fiamme Gialle del comando provinciale, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica, per la confisca di beni per un valore di circa 800 mila euro, nei confronti di una società, e del suo amministratore, titolare del deposito commerciale di carburanti tra Latina e Cisterna. Le indagini sono ancora in corso e porteranno altri risvolti. Nello specifico sono stati sequestrati un deposito commerciale di prodotti petroliferi, quote societarie, 2 automezzi adibiti al trasporto di carburanti, 1 autovettura e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 800 mila euro, pari alle imposte evase.

LE MODALITÀ

Nel corso delle indagini è stato individuato un complesso sistema di frode nel settore del commercio di carburante per autotrazione sottratto al pagamento e all'accertamento della relativa accisa e di prodotto agevolato per l'agricoltura. «Si tratta sia di gasolio puro di provenienza illecita e commercializzato senza avere versato l'accisa, e anche di una parte di gasolio agricolo venduto come normale. Il carburante agricolo però, sconta un'imposta molto minore. Per acquistarlo si servivano delle società cartiere fittizie che fatturavano al deposito sfruttando la possibilità di annotare fatture per operazioni inesistenti». Attraverso la produzione e l'utilizzo di questa documentazione fittizia, il prodotto petrolifero è stato immesso sul mercato tramite un deposito commerciale che opera sul territorio pontino, intorno al quale orbitano svariate società cartiere costituite per consentire a terzi di evadere le imposte. La condotta fraudolenta è stata attuata attraverso il ricorso a falsi documenti di trasporto, i D.a.s. da cui prende il nome l'operazione, e anche all'utilizzo distorto di contratti di conto deposito i quali hanno permesso ai responsabili di ottenere un rilevante vantaggio competitivo sulle imprese concorrenti con il conseguente collocamento dei prodotti sul mercato a prezzi più vantaggiosi, realizzando così un ingiusto profitto dovuto all'evasione delle imposte.

Le indagini svolte, coordinate dalla locale Procura della Repubblica di Latina, hanno consentito anche di notificare un'informazione di garanzia in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti negli interessi del deposito. Attualmente al di là del legale rappresentate e la società, anche i proprietari degli automezzi che venivano usati per trasportare il petrolio sono stati denunciati.

Francesca Balestrieri

