LA STORIA

La paura, la corsa in ospedale, le ore e i giorni di ansia, e poi la speranza, sulle onde di piccoli e grandi miglioramenti. E, su Facebook, il racconto di quelle ore, che si trasforma nella narrazione di un amore infinito, forte, puro e profondo, e di una speranza: tutto reso vivo attraverso le parole che salgono dal cuore e le note di canzoni che le accompagnano. Ora per Francesca Lucarelli, giovane mamma di Latina, colpita quasi due mesi fa da un'emorragia cerebrale e in via di miglioramento, c'è anche una raccolta fondi online, avviata dagli amici sul canale buonacausa.org, dal titolo Francesca B-good (https://buonacausa.org/cause/francesca-b-good): obiettivo 100mila euro in sei mesi; ieri sera, appena partita, si era a 4.500 euro. Donazioni che serviranno per la riabilitazione cui Francesca dovrà sottoporsi. Sette settimane, in cui ogni istante, di ansia e paura, come di speranza, ma soprattutto di amore infinito, è stato raccontato, con canzoni, strofe, poesie, dal marito, Massimo Bortoletto, per anni alla guida della sede di Latina della Libreria Feltrinelli in via Diaz, conosciuto, stimato e amato in città per la sua umanità, professionalità, simpatia. Nel post di ieri, in cui ha annunciato la raccolta fondi, prontamente condiviso da decine di amici, Massimo ha raccontato di «notizie che alimentano la speranza: da una settimana Francesca respira autonomamente, e continua a essere sempre più presente. Questo mercoledì partirà per Bergamo: c'è un posto disponibile, lei è pronta e sarà trasferita per iniziare il percorso riabilitativo». Massimo ringrazia tutti, in particolare i «fratelli di sangue» che hanno messo in piedi la donazione. Il post ieri si conclude con le parole dedicate a Francesca: «Amore mio, non sei sola, non siamo soli. Continua a guardare avanti in fondo alla notte buia c'è la luce di un nuovo giorno. Io sarò lì ad aspettarti e prenderti per mano». E la canzone: Stand by me, nella versione di Ben E. King.

An. Ap.

