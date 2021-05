15 Maggio 2021

VELA

Nel marzo 2020 all'inizio dell'emergenza pandemica dominò la scena nelle acque caraibiche di St. Maarten conquistando l'ambito scettro della Heineken Regatta. Lo storico armatore e skipper di Fra' Diavolo, l'itrano Vincenzo Addessi, dall'altra parte del mondo dedicò il successo all'Italia e agli italiani che stavano vivendo un periodo molto duro.

Dopo oltre un anno è ritornato più forte che mai il Mylius18E35 (numero velico Ita17017), lo scafo varato nel 2014 nei cantieri della Base Nautica Flavio Gioia di Gaeta - insignita per la 28esima volta Bandiera Blu per gli approdi, unica nel Lazio - un perfetto esempio di fast-cruiser.

Ieri ha impresso la sua speciale firma vincendo l'edizione 2021 della Rolex Capri Sailing Week, riservata ai Maxi Yacht Trophy, la prestigiosa kermesse internazionale che ha incoronato per la terza volta nella sua storia il sailing team portacolori dello Yacht Club Gaeta E.V.S., presieduto proprio da Addessi. Una settimana vissuta sempre al comando due primi, un terzo e un quarto posto - chiusa nella classe Perfomance davanti ai transalpini di Lorina 1895, lo Swan 601 3.61 di Jean Pierre Barjon (Y.C. de France) e a Cippa Lippa X, il Mylius 60 CK di Guido Paolo Gamucci (Yacht Club Punta Ala). Fra' Diavolo ha interpretato alla perfezione il campo di regata grazie all'esperienza del suo equipaggio composto dal timoniere Vincenzo Addessi, dal figlio Fabio (albero), Giovanni Campi (navigatore), Lee Musarò (comandante albero), Rosario Vannucchi (prodiere), Gianmarco Zamuner (albero), Guglielmo Giordano (randa), Giovanni Napoleone e Marco Maldari (drizzisti, in gergo tecnico anche pianisti), Diego Battisti e Alberto Grippo (vele), Andrea Fornaro (tattico), Angelo Pizzella (albero-aiuto prua) e Alessandro Moscariello (2° prodiere).

Appena il tempo di festeggiare l'ennesimo trofeo che da oggi si gareggerà per la 66^ edizione della Regata dei Tre Golfi, la prova d'altura tra i Golfi di Napoli, Salerno e Gaeta.

Andrea Gionti

