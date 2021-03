26 Marzo 2021

L'ASSISE

Le zone agricole del Comune di Latina «stanno subendo un assalto pressante da parte di multinazionali gettatesi sul nostro territorio proponendo ettari e ettari di impianti fotovoltaici. Procedure di fronte alle quali siamo impotenti, con potere di veto zero nelle conferenze dei servizi».

La denuncia è dell'assessore al Governo del territorio, Francesco Castaldo, secondo cui «queste multinazionali si propongono a botte di 50 ettari a volta, si presentano con legali agguerriti e anche se noi esprimiamo un parere negativo, il risultato è pari a zero». Secondo l'assessore l'unica soluzione è quindi ora quella di «fare un piano indicando le aree da escludere, a fronte di studi di agronomi, geologi e ambientalisti: è l'unica arma che può contenere questo assalto al territorio».

Castaldo ne ha parlato ieri in Consiglio comunale, intervenendo a proposito dell'approvazione (a maggioranza con astensione del centrodestra) della variante puntuale di cambio di destinazione da zona H rurale a zona D2 a servizi per l'ampliamento da 821 a 8.609 metri cubi per le coperture di campi da tennis e da padel e realizzazione di bar e bagni per l'impianto sportivo della Asd Litoranea in via Cioccatelli, ricadente peraltro in un nucleo abusivo. Una delibera sulla quale l'opposizione ha pronunciato critiche feroci all'amministrazione per mancanza di pianificazione. Castaldo ha ricordato però che «l'Ufficio di piano è impegnato sulla priorità dei Ppe annullati, ma occorrerà un piano di recupero dei nuclei abusivi», mentre la presidente della commissione al ramo, Celina Mattei, ha ribadito che «l'amministrazione sta già pianificando il futuro».

GLI IMPIANTI SPORTIVI

L'assessore al Patrimonio, Emilio Ranieri, è intervenuto sul tema degli impianti sportivi, per i quali «è concluso il lavoro di definizione di consistenze e valori: ne abbiamo trenta, per un valore di molto superiore ai 10 milioni di euro, ma è un patrimonio completamente da riqualificare, abbiamo anche le stime dei canoni e a breve partiranno i bandi per l'affidamento. Per nuovi impianti, le aree ci sono, in particolare 13 ettari in Q4-Q5».

L'ALTA DIAGNOSTICA

Il Consiglio ha approvato ieri, sempre con astensione del centrodestra, anche la rimodulazione della convenzione per l'Alta diagnostica, con il Comune che cede il ruolo di stazione appaltante all'università, che realizzerà aule multimediali e laboratori nella ex falegnameria. Una modifica che da un lato consente all'università di investire cifre ancora maggiori, e che dall'altro emerge da una perplessità del cda della Fondazione sanità e ricerca che i tempi dei lavori si allungassero sine die. «Questa variazione non fa altro che confermare la sostenibilità del progetto - ha detto il sindaco, Damiano Coletta - l'università continuerà a investire, sui nostri studenti e sul futuro della città. Sento i miei colleghi dell'ospedale soddisfatti perché la sala ibrida ha consentito interventi di alta qualità, mentre la Tac dal 1 gennaio 2020 a oggi ha eseguito 12.758 esami». Dure critiche dal centrodestra che ha lamentato la rimodulazione del progetto originario, ma Coletta ha ribattuto che «ci sono campi in cui per confutare bisogna studiare: la Fondazione sanità e ricerca ha certificato che non c'era sostenibilità economica nel primo progetto». «L'utilità di una Tac Force ad altissima risoluzione al Goretti ha sottolineato Gabriella Monteforte (Lbc) è stata ben evidente nella pandemia per l'alto numero di esami che è stato possibile eseguire in tempi rapidissimi».

Il Consiglio ha infine detto un no definitivo al sito di stoccaggio del secco residuo sulla Migliara 45, approvando all'unanimità una mozione di Lbc che ha ripreso le conclusioni dei consulenti, Giorgio Libralato e Massimo Amodio, secondo i quali il luogo non è idoneo. «La mozione è l'ultimo tassello di un percorso corretto - ha spiegato il primo cittadino - il Consiglio affermerà che, sulla base di dati tecnici, quel sito non è idoneo. Come sindaci abbiamo chiesto un incontro con il commissario ad acta per altre soluzioni, che non sono facili».

Andrea Apruzzese

