Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

TIRO A VOLO

Un lungo e ricco palmares sulle pedane di tutto il mondo, ma ora per lui si inaugura un nuovo e avvincente corso. Il tiravolista terracinese Daniele Di Spigno, dopo 26 anni di una carriera infinita nel double trap (4 titoli mondiali individuali, 2 da senior e 2 da juniores, diversi ori mondiali a squadre, sei europei, Coppe del Mondo, Giochi del Mediterraneo, otto tricolori e quattro presenze ai Giochi Olimpici di Sidney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012), intraprende un'affascinante avventura. È fresca la sua nomina a Ct del settore giovanile azzurro dopo la composizione del team nelle specialità olimpiche Trap e Skeet. Diversamente rispetto al passato, ci saranno tre gruppi di Nazionali: probabili olimpici, squadra azzurra e settore giovanile e ogni settore sarà guidato da un responsabile specifico: per la Fossa Olimpica Albano Pera (direttore tecnico probabili olimpici), Rodolfo Viganò (CT Azzurri) e Daniele Di Spigno (ct settore giovanile); per lo skeet Andrea Benelli (Dt probabili olimpici), Andrea Filippetti (Ct Azzurri) e Sandro Bellini (Ct settore giovanile). «È un incarico che mi rende orgoglioso sottolinea il 47enne pluricampione pontino, cresciuto al Tav Latina, dal '99 alle Fiamme Oro e inserito anche nella commissione atleti della Federazione Internazionale (Issf) - Il lavoro da fare sarà tanto, il settore giovanile ha bisogno di un restyling, di una riorganizzazione con il compito di preparare i talenti di oggi che saranno il futuro di domani. Una bella sfida che ho accettato, un impegno probante che mi appresto ad affrontare sin da subito. Venerdì ci saranno i primi incontri per programmare la stagione. Resto nel mio mondo del tiro, anche se ormai ho concluso la mia carriera da atleta». Le parole del numero uno federale Luciano Rossi rimarcano la scelta del nuovo staff. «Questa nuova impostazione del settore tecnico che vi vedrà come protagonisti è frutto di un forte convincimento che ha trovato l'appoggio unanime del consiglio - spiega - Siete il meglio in assoluto e siete stati scelti perché la Fitav merita questo. Ognuno di voi avrà piena libertà all'interno dei rispettivi ambiti, ma fondamentale sarà una stretta collaborazione per ottimizzare il lavoro e concretizzare risultati prestigiosi». Nella ristretta lista degli Azzurri 2022 figurano il privernate Erminio Frasca (Fossa Olimpica), compagno di allenamenti di Di Spigno e la cisternese Francesca Del Prete (Skeet).

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA