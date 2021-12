Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:02

COMUNE

Damiano Coletta ha la maggioranza in Consiglio comunale. L'assise di Latina ha approvato ieri con 17 voti a favore, 8 contrari e 8 astenuti le sue linee di mandato illustrate lunedì.

LA DIVISIONE

I 17 voti a favore sono arrivati da Latina bene comune, Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Fare Latina e Forza Italia. Fdi ha votato contro in quanto, per il capogruppo Matilde Celentano, «siamo e restiamo in opposizione, costruttiva, all'attuale giunta perché abbiamo un modo diverso di vedere la città; ma sui punti che ci interessano ci saremo»; nel gruppo ci sono però due astensioni, quella di Raimondo Tiero, presidente del Consiglio, ma soprattutto quella di Patrizia Fanti, che l'ex assessore delle giunte Zaccheo ha motivato con «la necessità di dare una apertura di credito per dare continuità alle progettazioni». La Lega, protagonista nelle ultime settimane di un dialogo con il sindaco che stava per portare due elementi in giunta, si è astenuta perché, ha spiegato il capogruppo Massimiliano Carnevale, «abbiamo apprezzato l'apertura parziale del sindaco sui tempi per raggiungere gli obiettivi, le loro priorità, l'accoglimento di alcuni punti». Contrari anche i consiglieri di Latina nel cuore: secondo il capogruppo Dino Iavarone, «il dialogo con il sindaco si è interrotto quando ha cambiato idea sulla giunta tecnica e si è riservato nomine politiche; sui temi della Marina e dell'università resteremo però sempre pronti al confronto». Si astiene anche Alessio Pagliari, uscito due settimane fa da Latina nel cuore e oggi nel gruppo misto.

IL DIBATTITO

È una seduta lunghissima, con il presidente Tiero che ha più volte concesso sforamento dei tempi. Tra gli interventi critici sulle linee di mandato, quello dell'ex sindaco, Vincenzo Zaccheo (Lnc), avversario di Coletta in campagna elettorale: «Il documento si limita a indicare azioni puntuali di gestione, senza dettare mezzi, modi e tempi per raggiungerle, senza un'indicazione del programma amministrativo, con azioni scollegate tra loro: manca una idea di città»; chiede inoltre di completare temi del passato, dal piano campeggi all'ex Svar, da Porta nord al bando per l'impiantistica sportiva in zona H rurale.

Per Carnevale (Lega) «le linee sono quelle del 2016, Pnrr a parte» e chiede di «pensare prima ai borghi e ai quartieri di periferia, al Pua che possa consentire la destagionalizzazione, a velocizzare le procedure per il raddoppio di via Massaro, al personale dell'amministrazione, al bando per l'assegnazione degli impianti sportivi».

Per Gianluca Di Cocco (FdI) «manca un opportuno cronoprogramma, e una visione più chiara e ampia di città».

A FAVORE

Nel centrodestra, è Giuseppe Coluzzi a nome di tutti i tre consiglieri comunali di Forza Italia ad annunciare che il gruppo voterà a favore «aprendo una linea di credito politica per 12 mesi, al termine della quale verificheremo quanti punti saranno stati realizzati e la propensione al dialogo e alla condivisione da parte del sindaco»; Coluzzi elenca anche gli 11 punti di FI, che il sindaco ha inserito nelle linee di mandato, che vanno dal potenziamento della macchina amministrativa al regolare dragaggio di Rio Martino, dalla manutenzione di scuole, strade, parchi, alla proroga delle concessioni balneari al bando per la realizzazione del porto di Foce Verde.

MAGGIORANZA

Dalla coalizione del sindaco, apprezzamenti per il documento, con Valeria Campagna (Lbc) che definisce le linee di mandato «una bussola che orienterà l'azione amministrativa, con le indicazioni precise che saranno concretizzate nel Dup e nei singoli Peg. Il Pnrr consentirà un piano di rilancio della città come del nostro Paese». Enzo De Amicis (Pd) punta sul partenariato con la Provincia «per rilanciare l'ex Rossi Sud come polo logistico del centro sud Italia, bilancio partecipato, riqualificazione di Q4 e Q5, collegamenti con le isole pontine», mentre Annalisa Muzio (Fare Latina) apprezza che nelle linee siano state inserite programmazioni del gruppo, come «la cittadella dello sport, la beach arena, la consulta dei borghi».

ULTIMO APPELLO

«Vi chiedo di essere coerenti con il percorso fatto finora e di essere rispettosi nei confronti dei cittadini», ha detto al termine il sindaco, Damiano Coletta, ricordando che al suo invito al dialogo hanno risposto Fare Latina o FI; «Ho ascoltato anche FdI e la Lega e Lnc e queste proposte sono state inserite. E tutto questo perché in questo momento era importante la sinergia, e trovare punti programmatici convergenti, per favorire la governabilità». Secondo il sindaco, «non ho ascoltato proposte di visione differenti, la controproposta si è limitata alla tempistica e al cronoprogramma, siamo tutti d'accordo su Latina città universitaria, capitale della salute, città senza periferie, valorizzazione di Marina, turismo e cultura, centenario: votare contro significa anche votare contro voi stessi».

Andrea Apruzzese

