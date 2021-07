Martedì 27 Luglio 2021, 05:00

BASKET

Ancora 48 ore. Non è il celeberrimo road movie del 1990 con Eddie Murphy e Nick Nolte, ma il tempo che manca alla riunione Consiglio Federale Fip, in cartello dopodomani mattina alle 10 in videoconferenza. La sessione estiva è quella più importante dell'anno, perché tra i tanti argomenti all'ordine del giorno, ci sono quelli storicamente più scottanti che riguardano l'ammissione delle squadre ai campionati nazionali, la composizione dei gironi e la formula di svolgimento dell'A2 del basket maschile. Quest'anno poi si parlerà pure della riapertura dei palazzetti al pubblico, dalla massima serie fino ai campionati di base.

GEOGRAFIA INFERNALE

La questione più spinosa riguarda, come quasi ogni anno, la composizione dei due gironi dell'A2 che raramente accontenta tutti. Però quest'anno i club hanno ragione, perché mai come in passato il blasone e le ambizioni delle società del raggruppamento definito Est sono nettamente superiori a quelle dell'Ovest per non parlare delle distanze chilometriche da ricoprire per le trasferte. Nel primo gruppo ci sono i team di Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio, Puglia e Campania mentre nell'altro Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia con le due formazioni di Piacenza, tecnicamente in Emilia, di fatto vicinissime a Piemonte e Lombardia. Le trasferte in Sicilia, poi, sono certamente più agevoli (perché fatte in aereo) rispetto al chilometraggio che Udine e Verona dovrebbero ricoprire per andare in treno o bus a Nardò (Lecce) San Severo (Foggia) o Scafati (Salerno). La richiesta di una decina di club, tra i quali la Benacquista Latina, è quella di spostare Verona e Udine in un raggruppamento Nord più Sicilia, passare le toscane Pistoia e Chiusi al Centro-Sud, equilibrando sia le distanze per le trasferte, sia la caratura tecnica. Così Cantù e Torino (i club più ambiziosi a settentrione) se la vedrebbero subito con Udine e Verona; le favorite Forlì, Ravenna e Scafati avrebbero invece solo in Pistoia una contendente agguerrita.

PUBBLICO

Altro problema sul tavolo, la riapertura al pubblico per le gare di campionato. La proposta del 25% di capienza lascia totalmente insoddisfatte tutte le realtà, a partire dall'A1. Il provvedimento non penalizzerebbe tanto i club che hanno un pubblico di media rilevanza: per esempio per Latina, le due squadre di Roma e qualche altra realtà giocare davanti a 500 o 600 spettatori è la prassi. Il problema riguarda la maggior parte dei club che fanno del botteghino la principale forma di autofinaziamento: in A2 piazze come Forlì, Udine, Pistoia, Scafati, Verona, Fabriano (che giocherà a Osimo) possono portare migliaia di persone nei Palasport, quindi la richiesta è quella di portare la capienza degli eventi sportivi al coperto almeno al 50%. Su questo però il Consiglio Federale non ha potere decisionale, ma può solo farsi portavoce con il Governo delle esigenze dei club.

Stefano Urgera

