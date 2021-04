22 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO, SERIE D

A sei minuti dalla fine ci ha pensato l'esterno alto Di Vito (quarto centro), a regalare nel recupero della 2^ giornata di ritorno una vittoria di platino per 2-1 all'Insieme Formia che assapora sempre più il gusto della salvezza e dei 40 punti, quota lontana soltanto tre gradini. Doccia gelata invece per il fanalino di coda Giugliano, che dopo il pari firmato al 78' dal neo acquisto, l'attaccante francese Celestine , già pregustava un punticino d'oro che rappresentava una boccata d'ossigeno. Le residue speranze dei gialloblù, al quarto ko di fila e con numeri altamente negativi (peggior difesa e attacco del girone G), sono ormai minime. La zona play-out è distante sei lunghezze dal tandem composto da Gladiator e Afragolese: quest'ultimi hanno colto sempre ieri un prezioso 0-0 in trasferta con il Team Nuova Florida. Sorrisi e volti distesi invece per i biancazzurri di Sasà Amato, che grazie all'affermazione casalinga - la quinta stagionale - al Washington Parisio interrompono il digiuno di successi che durava da cinque partite. Una prestazione di carattere che li proietta al settimo posto in classifica a quota 37 agganciando le sarde Muravera e Carbonia, quest'ultimo prossimo avversario il 9 maggio.

LA PARTITA

I campani hanno dato filo da torcere per tutti i 90'. La contesa si è sbloccata al 17' con l'azione in solitaria del numero 10 tirrenico, Zonfrilli, che in area di rigore con il mancino bucava il portiere Mola. La reazione dei campani era, al 22', con l'ala destra Pepe (un passato in cadetteria con Salernitana e Avellino), il cui tiro si infrangeva sul palo. Il primo tempo scorreva in tranquillità e con il pallino del gioco in mano ai padroni di casa, antipasto di una ripresa molto infuocata. Prima il pari firmato poco dopo la mezz'ora dal neo entrato Celestine con un preciso colpo di testa che beffava l'estremo difensore Capogna anticipandolo nell'uscita. Era un boccone amaro da mandare giù per i pontini, che si gettavano a testa bassa alla ricerca del sospirato 2-1 che arrivava all'84' con la conclusione dal limite di Di Vito, già a segno al De Cristofaro nella gara d'andata dello scorso 3 ottobre. Da segnalare che nel terzo recupero in programma mercoledì la capolista Monterosi ha travolto 3-0 il Cassino allungando a +13 sulla Vis Artena che ha però due gare in meno.

IL TABELLINO

Insieme Formia: Capogna, Iorio Forestero (1' st Quirino), Romano, Gargiulo, Gorzelewski, Ioio, Chinappi (45' st Del Prete), Di Vito (32' st Fatati), Zonfrilli (1' st Antogiovanni), Gomez, Camilli (21' st Tounkara). All. Amato

Giugliano: Mola, Micillo (15' st Orefice), Longobardo, Abonckelet, Russo G. (42' st Savarise), Stendardo, Setola, De Luca, Pepe (30' st Celestine), Poziello, Camara. All. Maschio

Arbitro: Leone di Barletta

Reti: 17' Zonfrilli (IF), 78' Celestine (G), 84' Di Vito (IF).

Note: ammoniti Capogna, Gargiulo, Pepe, Russo G. Abonckelet; angoli 4-4; recupero 3' pt 5' pt

Andrea Gionti

