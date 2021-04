2 Aprile 2021

SERIE D

SASSARI L'Insieme Formia esce con un punto meritato dal Vanni Sanna. I biancoazzurri hanno comandato a lungo il gioco ma se non era per un pacchiano errore del portiere Carta, avrebbero finito addirittura per perdere la partita.

L'Insieme Formia comincia in maniera sprint con l'ex di turno Camilli, Carta è attentissimo in avvio. Tedesco corre sulla destra, Trapani salva in angolo. Al 10' Romano, di testa, sfiora il palo facendo gridare al gol i suoi. Le due squadre respirano, la Torres prende in mano la partita anche se gli ospiti reggono benissimo il campo. Camilli (35') costringe Carta alla paratona in angolo. Sugli sviluppi Fatati calcia fuori. Antogiovanni è feroce, si presenta da solo davanti a Carta ma spreca (41'). Un minuto dopo Trapani vola a mandare in angolo un cross di Gomez deviato di testa da Romano nello specchio della propria porta.

Nella ripresa la Torres inizia con un piglio nuovo. Al 1' Cristaldi centra il palo, al 5' punizione di Prosi, Vavassori fa la sponda, Cristaldi, di testa, realizza l'1-0. Risposta di Iorio di testa (7'), Carta blocca a terra. Al 12' Tedesco ci prova da lontano, palla che finisce una spanna sopra la traversa. La Torres ci crede ed al 27' sfiora il bis. Tedesco va via sulla fascia, serve Melli che fallisce il tiro. I rossoblù hanno l'ultimo sussulto con un tiro di Cristaldi (28') con Gorzelewski a salvare in scivolata. L'Insieme Formia preme e pareggia al 35'. Tiro da lontano di Di Vito, Carta non trattiene, arriva Lonardo che, da pochi passi, mette in rete. Il finale non riserva grosse emozioni e le due squadre si accontentano di un punto a testa.

IL TABELLINO

Torres (3-5-2): Carta 5; Vavassori 6, Schiaroli 6, R. Pinna 6; Melli 6.5, La Vigna 6, Prosi 6 (25' st Origlio 6), Bilea 6.5, Gomez 6.5; Cristaldi 6.5 (35' st Battista sv), Tedesco 6.5.

All. Graziani 6

Formia (4-1-3-2): Trapani 6.5; Iorio 6.5, Gorzelewski 6.5, Ioio 6 (8' st Lonardo 7), Romano 6; Fatati 6 (25' st Camara 6); Pirolozzi 6 (31' st Quirino 6), Chinappi 6, Di Vito 6; Camilli 6, Zonfrilli sv (20' pt Antogiovanni 6.5, 34' st Del Prete sv).

All. Amato 6.5

Arbitro: Loidice di Collegno 6.5

Marcatori: 5' st Cristaldi (T), 35' st Lonardo (IF)

Note: Espulso al 39' st Carboni (dalla panchina) per proteste. Ammoniti: Schiaroli, Ioio, Vavassori, Iorio, Bilea. Angoli: 3-4

Alex Sanna

