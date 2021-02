© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIODodici giorni di fuoco. Un trittico di partite di spessore che delineeranno in maniera più chiara le ambizioni dell'Insieme Formia, che si trova nel limbo della classifica, lontano +8 dalla zona rossa ma a sole quattro lunghezze dai play-off. Piazzamento, quest'ultimo, occupato dal Monterosi, ospite oggi alle 14.30 al Washington Parisio nel recupero valido per la 10^ giornata d'andata. E' un confronto chiave per capire le nostre velleità spiega il bomber argentino Victor Gomez, capocannoniere del girone G con 10 reti L'obiettivo resta sempre la salvezza e i 40 punti, ma non ci precludiamo nulla. È una stagione che ci sta riservando tante soddisfazioni, ma ora arriva il bello con scontri diretti ravvicinati. Dopo i viterbesi ci sarà il derby tutto pontino domenica in casa con la capolista Latina e il 21 la trasferta di Cassino. Il tris di successi consecutivi contro Arzachena, Muravera e Afragolese, con 6 gol fatti e soltanto uno incassato, la dice lunga sul ritrovato stato di forma dei pontini, che in un amen si sono ritrovati a ridosso delle zone alte. Sognare è lecito, ma il monito è sempre di restare con i piedi per terra mantenendo intatta l'umiltà. In questo periodo così compresso sarà importante mantenere alta la concentrazione e i nervi saldi. Il momento è positivo e l'intento è di sfruttare la scia favorevole, anche perché abbiamo ancora tre gare da recuperare. Confermato tra i pali il giovane Trapani (tra i migliori nelle ultime gare), out l'esterno Di Vito, ben sostituito sulla corsia mancina dall'under Romano (2002), rientra anche il fantasista Zonfrilli, che ha saltato la trasferta di Afragola per influenza. Probabile il tridente con lui e il senegalese Tounkara, tra le sorprese più liete, e in prima linea l'attaccante Gomez in gran vena. Il Monterosi guidato in panchina da D'Antoni, che ha addirittura 6 match in meno, ritorna in campo a distanza di un mese e prima della pausa forzata per casi di positività emersi all'interno della squadra viaggiava con il vento in poppa davanti a tutte. Attualmente è quinto a -3 dalla vetta. A dirigere sarà Federico Cosseddu di Nuoro.Andrea Gionti