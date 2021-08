Martedì 3 Agosto 2021, 05:00

A distanza di 50 giorni dall'epilogo del campionato è tornato a lavorare ieri nell'impianto di Ausonia l'Insieme Formia, atteso al secondo anno di fila in serie D dopo il sorprendente sesto posto con 50 punti nella precedente stagione. Tanti volti nuovi, qualche partenza eccellente: il bomber argentino Victor Gomez, terzo nella classifica dei cannonieri del girone G con 17 reti, salito di categoria alla Juve Stabia in C, oltre a Iorio Forestero, Chinappi, Fatati, Gorzelewski, Antogiovanni e alla coppia di portieri Capogna-Trapani. Trenta i convocati, una rosa costruita per il 90%, manca ancora qualche piccolo tassello soprattutto tra gli under. Un mercato oculato in linea e nella tradizione del patron Alessandro Anelli e dei suoi più stretti collaboratori, che ripartono dal tecnico campano Sasà Amato (foto). Confermati Ioio, Pirolozzi, Gargiulo, Di Vito, Zonfrilli, Camilli, i giovani Cuomo, Gentile, Puzone, Durazzo e Sibilla, oltre ai ritorni di Longo (Frattese) e di Senatore (Mondragonese). Gli acquisti? Il portiere Gennaro Zagari (2001), ex Taranto e Gladiator in D, cresciuto nelle giovanili di Spezia, Napoli e Benevento. Quindi il centrale Carmine Padovano ('97), l'esterno Francesco D'Oriano (02), il centrocampista dell'Acerrana Fiore Ammaturo (classe '97 e oltre 60 presenze in Interregionale con Frattese, Sarnese e Cassino) e infine il ciociaro di Atina Sandro Baglione ('92), che ha alle spalle le avventure in Sicilia con Giarre, Licata, Paternò, Enna, Gela e anche in Grecia con Paniliakos e Zakynthos. Fissate le amichevoli dopo Ferragosto: il 21 contro l'Itri, il 26 in casa dell'Ercolanese e il 28 al Riciniello con il Gaeta. Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA