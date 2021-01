© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DL'Insieme Formia incassa il terzo ko consecutivo casalingo. La pregevole punizione del centrocampista La Vigna permette alla Sassari Torres di sbancare il Washington Parisio e di lasciare l'ultimo posto nel girone G a scapito del Nola. La sconfitta di misura (0-1) nel recupero della 7^ di andata non lascia alcuna attenuante ai pontini. La partita si accende subito. Al quarto d'ora il guizzante Mascia (2002) viene steso in area dal centrale italo-argentino Gorzelewski. Nessun dubbio per il fischietto rosa di Rovereto, Gasperotti, che assegna il penalty. Dagli 11 metri però l'attaccante Mesina si lascia ipnotizzare dal giovane Trapani e sulla ribattuta la punta sassarese spara alto di testa. È un campanello d'allarme, che però non sveglia l'Insieme Formia, che subisce gli assalti isolani e in particolare di capitan Melli (24') e di Origlio (38') che costringono il numero uno Trapani ad un doppio intervento. È netta la superiorità dei rossoblu nel primo tempo. Stesso clichè nella ripresa, con l'episodio chiave che arriva puntuale al 20'. L'attivissimo Mascia si procura una punizione dal limite, che viene trasformata magistralmente da La Vigna (milanese cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta) con un tiro all'incrocio dei pali. Fioccano i cartellini gialli, sale il nervosismo. La posta in palio è alta. L'occasione dell'1-1 capita a dieci minuti dall'epilogo all'esterno uruguagio Iorio, ma il suo tentativo viene intercettato dallo spagnolo Rutjens. Tre minuti più tardi è il centrocampista Fatati a fallire il pareggio da favorevole posizione.IL TABELLINOInsieme Formia: Trapani, Quirino, Pirolozzi (70' Longo), Gargiulo (81' Lonardo), Ioio, Gorzelewski, Del Prete (66' Iorio), Antogiovanni (70' Fatati), Gomez, Zonfrilli, Durazzo (66' Stornaiuolo).All. Amato.Sassari Torres: Frasca; Gomez Ousman, Rutjens, Schiaroli, Riccardo Pinna, La Vigna, Mascia (87' Bianco), Samuele Pinna (75' Fadda), Mesina (85' Ponsat), Origlio (81' Vavassori), Melli.All. Graziani.Arbitro: Silvia Gasperotti di RoveretoRete: 65' La VignaNote: ammoniti Pinna (ST), Ousman Gomez (ST), Origlio (ST), Pirolozzi (IF), Fatati (IF), Ioio (IF), Zonfrilli (IF).Andrea Gionti© RIPRODUZIONE RISERVATA