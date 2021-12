Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

Natale amaro per l'ex tecnico dell'Insieme Formia, Luca Starita, che dopo il pesante ko subìto nel turno infrasettimanale contro la vice capolista Sassari Torres, ha rassegnato le dimissioni dopo soli due mesi: era subentrato in corsa a Sasà Amato. La situazione in casa biancazzurra non lascia spazio ad interpretazioni: penultimo posto nel girone G con 10 punti all'attivo, anche se la zona play-out dista soltanto due lunghezze. «Non sono uno di grandi parole sui social, ma in questo momento mi è doveroso fare delle comunicazioni in merito alla mia figura professionale spiega Starita, 36enne allenatore di Napoli - Ci ho provato con tutto me stesso, ci ho messo cuore ma soprattutto la faccia, una missione impossibile per chiunque viste le circostanze ma anche un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Un amore mai sbocciato con la tifoseria, un mercato di riparazione non del tutto soddisfacente, una squadra che probabilmente non ha avvertito il cambiamento della guida tecnica in quanto già membro dello staff precedente da 3 anni. È giunta l'ora di guardare al futuro che spero sia radioso per entrambi. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni»

Nel breve giro di poche ore il patron Alessandro Anelli ha annunciato il nome del suo sostituto. Si tratta dell'esperto romano Fabio Fratena, 58 anni, che arriva insieme al suo vice Sandro Pasquali.

Andrea Gionti

