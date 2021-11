Venerdì 12 Novembre 2021, 05:02

BASKET

Un match proibitivo, un turno di riposo e 4 sfide abbordabili per i quintetti della provincia di Latina nel week-end dei campionati minori del basket maschile. In serie B l'unico club pontino in lizza è la Meta Formia, attualmente ultima in solitaria a quota zero nel girone D dopo sei turni. Il match di dopodomani sul neutro di Fondi, che ospita le gare interne dei formiani, è da Mission Impossible. La rivale di turno è la Lions Bisceglie, agli esatti antipodi in classifica della Meta: i pugliesi occupano in solitaria la vetta del girone D, imbattuti a quota 12, hanno segnato 490 punti in sei gare subendone 420. Formia di punti ne ha siglati 332 incassandone 521, ma non si perde d'animo: «Domenica a Reggio Calabria ho visto buoni progressi della mia squadra - sottolinea il coach formiano, Gianni Di Rocco - poi alla lunga abbiamo pagato dazio. Dobbiamo lavorare per riuscire a produrre il buono visto nei primi due quarti in tutta l'interezza del match: siamo il team più giovane del torneo, la maggior parte dei miei giocatori è la prima esperienza in questa lega: ci sono margini di crescita».

Più agevoli i compiti dei team al piano inferiore. Nella C Gold l'Oasi di Kufra Fondi riposa a causa del girone dispari. Nella divisone Silver quattro sfide abbordabili. Domani, trasferta da non sottovalutare per la New Basket Time Latina, capolista imbattuta del girone A a quota 10, attesa (ore 18) sul campo del San Cesareo, che finora ha incassato 4 punti in cinque gare. Latina fa leva su un gruppo di cestisti locali (Marco Berardi, Edoardo Piccinini, Alessandro Pedà, i fratelli Paone e i due gioielli balcanici Danil Maeorg e Nemaja Ivanisevic. Domenica in campo per le altre formazioni: alle 18 la Virtus Aprilia (4 punti in classifica) riceve la Lazio, che insegue a quota 2. Alle 19 la Serapo Gaeta ospiterà LaSalle Roma (penultima a quota 2) in cerca del primo successo, mentre la Fortitudo Scauri, che domenica scorsa ha perso l'imbattibilità nella sfida al vertice con Cassino, farà visita (ore 20.30) alla Uisp Roma XVIII, a metà classifica con 4 punti.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA