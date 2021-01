CALCIO, SERIE D

Dopo un mese di stop forzato oggi torna finalmente in campo l'Insieme Formia, che ospita alle 14.30 allo stadio Washington Parisio il Savoia. Una sfida dal sapore storico, che rievoca i ricordi del passato quando le due squadre a metà degli anni 90 si incontrarono in C2. Ritrovare la gamba non sarà facile in questo lungo periodo, ma il tecnico Sasà Amato, nonostante le assenze legate al Covid, ha cercato di tenere compatto il gruppo. L'ultima uscita ufficiale risale allo scorso 23 dicembre in trasferta contro la Vis Artena, mentre quella casalinga addirittura al 18 novembre contro il Gladiator. L'esame odierno è probante: i campani di Sasà Aronica (l'ex esterno del Napoli), che hanno quattro partite in più dei pontini, rappresentano la terza forza del girone G, a quota 21 e a -5 dalla capolista Monterosi. «E' una società blasonata che non ha mai nascosto le proprie ambizioni spiega Amato - Potremmo mancare un po' nel ritmo partita, ma giocheremo a viso aperto senza dimenticare che mercoledì avremo anche il recupero con il Sassari Torres. Una doppia chance per risalire in classifica». Sarà una speciale sfida a distanza tra i due cannonieri: l'argentino dell'Insieme Formia Victor Gomez e il ghanese Giovanni Kyeremateng, in vetta tra i cannonieri con 7 reti in compagnia di Ciro Coratella (Team Nuova Florida). Il sudamericano, però, si è allenato soltanto in settimana insieme a Iorio Forestero. In dubbio restano anche Capogna, Zonfrilli e Gargiulo: quest'ultimo nel 2013-2014 vestì la maglia biancoscudata, con cui vinse il torneo di serie D. Out il terzino sinistro Di Vito, pronti al debutto il centrale difensivo Gorzelewski e i centrocampisti Antogiovanni e Fatati. Nelle ultime ore alla rosa si è aggiunto anche il portiere del 2002 Gerardo Franza, ex Scafatese. L'arbitro è Gianluca Catanzaro di Catanzaro.

Andrea Gionti

