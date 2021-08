Domenica 29 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE D

Secondo successo nel giro di soli due giorni per l'Insieme Formia, che ieri mattina ha travolto al Washington Parisio di Maranola con un eloquente 4-0 l'Asd Gaeta 2010 (Eccellenza). Troppo marcata la differenza di valori in campo, di categoria e soprattutto di preparazione tra le due squadre. I biancazzurri di Sasà Amato, dopo il 3-2 inflitto in Campania all'Ercolanese, hanno mostrato già un'ottima condizione atletica. Due gol per tempo (7' Camilli, 29' capitan Pirolozzi, 83' Longo, 86' Andreoli) che non hanno lasciato scampo ai biancorossi di Marco Di Rocco. In attesa di conoscere il girone di appartenenza e il calendario ufficiale del torneo di serie D, l'Insieme Formia il prossimo 5 settembre alle 15.30 sfiderà nell'ultimo test precampionato - prima dell'esordio la settimana successiva in Coppa Italia - i molisani del Vastogirardi. Sarà l'occasione per rivedere in azione l'ultimo acquisto Ricciardi, schierato ieri a centrocampo. «Il risultato è importante, ma adesso conta poco. L'aspetto positivo è che la squadra è in piena crescita, il gioco molto più fluido e organizzato e i ritmi pian piano cominciano a salire di livello», commenta mister Amato. Intanto l'esterno destro uruguagio Iorio Forestero è tornato a casa al Club Atlético Atenas, mentre si è messo in evidenza con la rappresentativa della Lnd U18 il centrale difensivo Puzone, autore di una doppietta alla Salernitana nella semifinale della Lazio Cup a Villalba di Guidonia: in finale ieri il ko per 2-0 contro la Roma. Il Gaeta, invece, sarà presentato giovedì 2 settembre alle 19.30 al Lido Selene di Serapo.

Andrea Gionti

