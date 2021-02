© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DUn tour de force che non ammette soste. Uno scalpitante Insieme Formia, dopo la brillante doppietta rifilata al tandem sardo Arzachena-Muravera, cerca il tris nella trasferta odierna (ore 14.30) al Vittorio Papa di Cardito contro l'Afragolese che sta vivendo un momento molto delicato. I campani, quint'ultimi della classe con 13 punti (-6 di distanza dai tirrenici, che hanno due gare da recuperare) sono reduci da quattro ko consecutivi tra Latina, Vis Artena, Carbonia e Nocerina, subendo la bellezza di 12 gol: il terzo peggior reparto difensivo del torneo con 26 reti, alle spalle di Giugliano e Nola, proprio l'ultima squadra battuta nel turno infrasettimanale del 6 gennaio. È stata una settimana movimentata per i rossoblu, che proprio nelle ultime ore hanno visto le dimissioni del vice allenatore Carmine Marotta e del match analyst Luigi Furno. A metà gennaio l'arrivo del tecnico Luigi Squillante, dopo l'esonero di Giovanni Masecchia, e del ds Marco Mignano, che soltanto tre giorni fa, dopo una parentesi lampo, ha comunicato il suo addio. Senza dimenticare il via vai continuo dei giocatori. Una vera e propria rivoluzione per la società del patron Raffaele Niutta che soltanto un anno fa alzò nel cielo di Sarno la Coppa Italia regionale di Eccellenza battendo in finale il Costa d'Amalfi. Due gli ex, ma solo uno sarà in campo: il fantasista Flavio Marzullo, soprannominato il Mago durante le sue avventure vissute tra Formia, Gaeta e Terracina; l'altro, out per un intervento di appendicite, è il bomber Dino Fava (44 anni il 16 marzo), nato proprio a Formia, che vanta un passato in A con Udinese e Treviso e in B con Bologna, Salernitana, Napoli e Triestina. «Mi aspetto un clima caldo interviene il mister dell'Insieme Formia, Sasà Amato Un avversario con il dente avvelenato che vuole cancellare il periodo buio cercando di rilanciarsi. Mi aspetto comunque una prestazione di carattere da parte della mia squadra». Ancora fuori l'esterno Benedetto Di Vito, i biancazzurri confidano molto sulla smagliante condizione dell'attaccante argentino Victor Gomez, capocannoniere del girone G con 9 centri.Andrea Gionti