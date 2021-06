CALCIO, SERIE D

Non c'è un attimo di pausa per il girone G di serie, oggi infatti si torna in campo per disputare la penultima giornata di un campionato a cui è rimasto ancora qualcosa di importante da dire, specialmente per l'Insieme Formia che ha la grande chance di approdare ai play off, un premio che sarebbe meritato per quanto fatto vedere durante tutto l'arco della annata. La squadra di Sasà Amato, dopo il brillante successo ottenuto domenica scorsa in trasferta contro il Muravera, ospita nel pomeriggio l'Afragolese, avversario in piena lotta per evitare la retrocessione in eccellenza. I formiani al momento sono solamente a due punti di distanza dal quinto posto, l'ultimo utile per entrare a far parte della post season. Per superare la Nocerina occorre vincere e sperare che i campani possano fare un passo falso sul proprio terreno contro il Latina. Destini dunque incrociati per le due formazioni della provincia inserite in questo girone che, guarda caso, si ritroveranno di fronte domenica al Francioni nell'ultimo atto del torneo dilettantistico. Play off programmati, comunque: 16 giugno semifinali e 20 finale.

I nerazzurri hanno ottenuto l'obiettivo minimo stagionale: grazie al tris in inferiorità numerica rifilato al Carbonia, i ragazzi di Scudieri si sono assicurati il piazzamento d'onore dietro il super Monterosi, capace di andare a vincere anche in casa della Vis Artena. Il Latina vuole chiudere al meglio, magari con un paio di affermazioni che contribuirebbero ad aumentare la media punti, fattore da non trascurare nell'ipotesi ripescaggio. Per la trasferta in terra campana non saranno disponibili gli squalificati Ricci e Calabrese. Ad arbitrare il match odierno sarà Davide Giacometti di Gubbio, mentre il fischietto dell'incontro che vedrà confrontarsi Insieme Formia e Afragolese sarà diretto da Simone Di Renzo della sezione di Bolzano.

Davide Mancini

