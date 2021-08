Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:02

SICUREZZA

Il Comune di Formia ha affidato alla società Cabling srl di Matera la fornitura delle telecamere di videosorveglianza e dei servizi correlati, impegnando dal capitolo di bilancio la somma complessiva di 19.326 euro, Iva esclusa. Un provvedimento che si è reso necessario per assicurare il potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle aree di via Tullia, via Abate Tosti e Torre di Mola. Le prime due sono quelle frequentatissime della movida e dei ristoranti e pub e la terza è un'area di pregio sotto il profilo storico-artistico. E' stata verificata la possibilità di raggiungere dalla sede centrale comunale le aree della Torre di Mola, di via Tullia e della chiesa di San Giovanni mediante la tombinatura dei cavi dell'illuminazione pubblica e con la disponibilità dei cavidotti per il passaggio dell'infrastruttura di comunicazione di diversi apparati quali telecamere, fibra ottica e dispositivi vari. Ed è stata ribadita l'urgenza di procedere celermente alla predisposizione dell'infrastruttura ed all'acquisto del materiale, agli incarichi professionali ed ai lavori necessari alla messa in esercizio della videosorveglianza in via Tullia, via Abate Tosti e Torre di Mola. Nel corso di una riunione operativa con tutte le forze dell'ordine interessate, tenuta agli inizi di luglio, si sono definiti i requisititi relativi alla quantità, alla tipologia ed alla dislocazione delle attrezzature informatiche per la videosorveglianza nelle predette zone, con la conseguente necessità di acquistare diversi dispositivi, tra cui telecamere e servizi di saldatura di fibra ottica. Una esigenza non più rinviabile quella del potenziamento degli impianti di videosorveglianza in alcuni punti centrali della città, anche per contrastare e prevenire episodi di microcriminalità e fenomeni legati alla diffusione di contagi in questo periodo delicato, non ancora esaurito, di pandemia. Naturalmente queste misure di sicurezza dovranno essere estese anche ad altre zone più periferiche della città, ora completamente prive di impianti del genere.

Sandro Gionti

