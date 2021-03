5 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO, SERIE D

Il cuore oltre l'ostacolo. In formazione rimaneggiata e in inferiorità numerica per oltre mezz'ora per il rosso all'uruguagio Iorio Forestero un gagliardo Insieme Formia ha bloccato (1-1) ieri al Washington Parisio la Nocerina, nel recupero valido per la 12esima giornata. Priva del capocannoniere del girone G Gomez, degli squalificati Chinappi e Fatati e di altre pedine chiave, la compagine biancazzurra ha tenuto testa fino all'ultimo ai molossi, ora a -11 dalla capolista Latina. È stato un confronto equilibrato, giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Il tecnico Sasà Amato presenta Capogna tra i pali, linea difensiva composta dai centrali Ioio, Gorzelewski e capitan Pirolozzi, esterni Iorio Forestero e Romano. A centrocampo Del Prete-Tounkara-Di Vito e in prima linea Longo e Zonfrilli, al rientro dai due turni di squalifica. Sul fronte rossonero Giovanni Cavallaro inserisce De Julis e l'under greco Katseris, supportati da Dammacco, questi ultimi due decisivi domenica nel blitz sardo con la Sassari Torres.

La prima chance capita al 30' con un tiro dalla distanza di Ioio che sfiora il palo. È il preludio al vantaggio campano, che arriva al 32' grazie all'attaccante pugliese Dammacco che sorprende Capogna con una conclusione potente siglando il settimo centro stagionale. Sul finire del primo tempo, su un cross dalla destra, Tounkara reclama per un contatto in area dopo una presunta trattenuta di Donida, l'arbitro lascia correre e per proteste viene espulso mister Amato. Nella ripresa al 55' è ancora Ioio a tentarci, ma la sfera sorvola la traversa. Al 63' l'episodio clou: sul cross dalla destra Katseris serve Garofalo che calcia dal limite, ma il pallone viene deviato in angolo e sulla susseguente battuta Iorio smanaccia in volto Katseris e l'arbitro Cutrufo di Catania lo espelle. In superiorità numerica, i campani mantengono il pallino del gioco ma non chiudono i conti e all'85' l'ingenuo fallo di mano di un difensore rossonero regala il penalty ai biancazzurri. Dal dischetto Zonfrilli con il suo mancino spiazza il portiere Volzone. In pieno recupero proprio il numero 10 manca il clamoroso sorpasso con una pregevole punizione, trovando sulla propria strada ancora il numero uno della Nocerina, bravo a deviare la palla in angolo. Un punto d'oro per l'Insieme Formia che resta a cinque punti dai play-off.

IL TABELLINO

Insieme Formia (3-5-2): Capogna, Iorio Forestero, Romano, Ioio (56' Gargiulo), Gorzelewski, Pirolozzi, Tounkara (60' Lonardo), Di Vito, Del Prete, Zonfrilli, Longo (73' Durazzo). All. Amato

Nocerina (3-5-2): Volzone, Rizzo, Donida, Garofalo (90' Improta), Manoni (59' Impagliazzo), Petito (59' Cuomo), Donnarumma, Dammacco (79' Sandomenico), Vecchione, Katseris (73' Fois), De Julis. All. Cavallaro

Arbitro: Cutrufo di Catania

Reti: 32' pt Dammacco (N), 40' st su rigore Zonfrilli (IF)

Note: espulsi al 46' pt il tecnico Amato (IF) e al 63' Iorio Forestero (IF). Ammoniti Rizzo, Di Vito, Manoni, Donida. Recuperi: 1' pt; 5' st; angoli 4-3

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA