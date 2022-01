Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:03

BASKET, SERIE B

Una Meta Formia dimezzata dal Covid combatte, tiene testa ai rivali per tre quarti di gara, ma alla fine crolla nell'ultima frazione perdendo per 73-85 (pt 21-18, st 40-41, tt 54-57) contro Monopoli. Il club del sud pontino gioca un'ottima prima frazione, tiene botta fino a un quarto d'ora dalla fine (52-52) poi pian piano perde terreno lasciando la vittoria ai pugliesi. Formia ha 8 uomini a referto, ma solo sei saranno utilizzati: Mazic 21 punti, Lurini 20, Agbortabi 12, Scianaro 8, Schivo 7 e Valente 5. La Meta chiude così il girone d'andata con la quindicesima sconfitta in altrettante gare giocate: con 8 punti di distacco dalla penultima nel girone D sarà quasi impossibile evitare una retrocessione sul campo. Da considerare però il fatto che la Meta Formia è un club solido, ha sempre rispettato le normative federali e nel panorama di un campionato anomalo come la serie B ha sempre puntato sulla valorizzazione dei giovani, al contrario di altre realtà. Per Formia un girone di ritorno tutto in salita: la dirigenza dovrà scegliere se cercare una rimonta impossibile inserendo altri giocatori, oppure proseguire con la linea verde sperando in un ripescaggio per la prossima stagione.

