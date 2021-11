Domenica 14 Novembre 2021, 05:01

«L'atteggiamento mentale deve assolutamente cambiare se vogliamo dare una decisa sterzata alla nostra stagione. La condizione atletica è buona, la squadra corre, ma in questo momento paghiamo problemi di natura psicologica. Dobbiamo tirare fuori gli attributi, voglio una reazione di carattere». Non usa mezzi termini il tecnico dell'Insieme Formia Luca Starita, che è perfettamente conscio che la sua squadra, relegata all'ultimo posto in classifica nel girone G con un solo punto all'attivo e ben sette ko alle spalle, ha bisogno di cambiare marcia per risalire la china e guardare avanti con ottimismo.

La trasferta odierna - ore 14.30 - in terra sarda contro l'Atletico Uri (stadio Campu Nou Ninetto Martinez) nasconde tante insidie dietro l'angolo. I sassaresi, per la prima volta quest'anno in serie D, occupano la posizione centrale di classifica a quota 11 e soprattutto tra le mura amiche viaggiano con il vento in poppa con due vittorie (3-1 al Carbonia e 1-0 al Gladiator) ed un pari (1-1 contro l'Afragolese). Il percorso dei giallorossi era iniziato però con il freno a mano tirato: tre battute d'arresto consecutive contro Muravera, Team Nuova Florida e Vis Artena, poi la ripresa improvvisa. In casa formiana saranno assenti Durazzo, Tramonto, Baglione, De Simone e l'argentino Mainardi. Quindi scelte quasi obbligate per il trainer biancazzurro, che deve fare di necessità virtù confidando anche nell'arrivo ormai vicino del mercato di riparazione. Rientra in prima linea dal doppio turno di squalifica l'attaccante Camilli, che potrebbe giocare al fianco del neo acquisto Simonetti, che si è messo in luce nelle sue prime due uscite. Guardare gli altri serve a ben poco prosegue Starita non è possibile che siamo questi. Prima o poi scatterà la scintilla, il torneo è lungo e si deciderà come l'anno scorso nel girone di ritorno. Il trittico sardo continuerà nel mese di novembre con i due impegni ravvicinati di fila al Washington Parisio contro Latte Dolce e Lanusei che potrebbero rappresentare l'operazione rilancio dei tirrenici. A dirigere l'incontro valido l'arbitro Stefano Striamo di Salerno.

