CALCIO, SERIE D

Fra i due litiganti il terzo gode. Nell'attesa sfida tra i due capocannonieri del girone G, Gomez e Alonzi, spunta a sorpresa l'attaccante rossoverde Taviani che con l'uno-due micidiale nel giro di 20' del primo tempo (24' e 44') piega la resistenza dell'Insieme Formia rendendo vano l'inutile gol della speranza firmato da Camilli, al suo primo centro in maglia biancazzurra.

Ieri - nel turno infrasettimanale valido per la 26^ giornata - la Vis Artena ha espugnato 2-1 (identico risultato della gara d'andata quando a decidere però fu la doppietta di Alonzi) il Washington Parisio consolidando così la seconda posizione in classifica a quota 51, a -9 dalla capolista Monterosi, bloccata sul pari (1-1) in trasferta dalla Nocerina.

LA CRONACA

Si ferma a tre la striscia di risultati utili (ed è anche il quarto ko interno dopo Gladiator, Sassari Torres e Savoia) per l'undici di Sasà Amato, trafitto dal numero 17 Taviani che si è fatto un regalo anticipato per il suo compleanno: il 26 aprile festeggerà 25 anni.

La prima volta in rovesciata sul cross dalla sinistra di Falasca e il secondo, ad un minuto dall'intervallo, con un preciso colpo di testa sull'angolo di Pompei. La reazione dei padroni di casa è arrivata in apertura di ripresa dopo soli 30 con l'ultimo arrivato Camilli - sbarcato sulle rive del Tirreno a fine marzo- che, su sponda del compagno di reparto Gomez, ha infilato da fuori area Manni. Ma sul risultato pesano le tantissime chances fallite dai pontini nei primi 20': due volte con Gomez (la seconda sul palo) e l'altra con l'ex di turno Chinappi che da due passi si fa ipnotizzare dal portiere Manni, che nella ripresa si è ripetuto all'11' sulla girata dell'argentino Gomez e al 17' sulla conclusione dal limite di Zonfrilli. Al 13' è stato ancora una volta il palo a dire no a Camilli. L'unica azione degna di nota costruita dalla Vis Artena al 19' con Pompei che costringeva all'intervento Capogna.

I rossoverdi di Perrotti centrano tre punti d'oro in chiave play-off e rinsaldano la seconda piazza dagli attacchi del Latina, a riposo forzato dopo il rinvio con l'Arzachena. Discorso opposto per l'Insieme Formia, che resta al nono posto, a distanza rassicurante dalla zona play-out: il Team Nuova Florida è lontano nove lunghezze. Ora domenica 18 l'esame di laurea sul campo del Monterosi

IL TABELLINO

Insieme Formia: Capogna, Iorio, Romano, Fatati (1' st Di Vito), Gorzelewski, Ioio (1' st Quirino), Tounkara (1' st Zonfrilli), Chinappi, Gargiulo, Gomez, Camilli. A disp.: Trapani, Del Prete, Antogiovanni, Gentile, Lonardo, Durazzo.

All. Amato.

Vis Artena: Manni, Pompei, Cataldi, Falasca, Taviani (35' st Nohman), Contucci, Lo Porto, Cericola, Carbone (7' st Macrì), Rizzo Pinna (45' st Cucciari), Alonzi (42' st Rossi). A disp.: Noce, Conti, Mohorovicic, Varano, Fleury.

All. Perrotti.

Arbitro: Capriuolo di Bari

Reti: 24' pt e 44' pt Taviani (V), 1' st Camilli (IF).

Note: ammoniti: Ioio, Gorzelewski (F); Cericola, Manni, Falasca (V). Recupero: 1' pt; 3' st.

Andrea Gionti

