Ultimo appuntamento del 2021 prima della sosta natalizia per il campionato di serie D che tornerà il 9 gennaio con l'ultima del girone d'andata. Il turno infrasettimanale, valido per la 16esima d'andata del girone G, è un esame di laurea per un claudicante Insieme Formia, che è atteso oggi (14.30) al Vanni Sanna contro la vice capolista Sassari Torres. L'unica finora in grado di contrastare, con l'Aprilia (il cui match odierno contro il Carbonia, fanalino di coda, è stato posticipato al 5 gennaio), il cammino poderoso dello schiacciasassi Giugliano, che ha collezionato ben tredici successi, un pari e l'unica sconfitta incassata contro i sardi dell'Atletico Uri. Il segno x nel derby contro il Cassino ha lasciato alle spalle diversi rimpianti in casa dei tirrenici, che ancora una volta hanno fallito l'appuntamento con i tre punti dopo aver sprecato tante occasioni. «Non ci nascondiamo dietro un dito, la squadra sta attraversando un momento psicologico difficile, non vedo giocatori motivati. Voglio vedere in campo calciatori che gettano il cuore dietro l'ostacolo, perché d'ora in avanti non si ammettono più errori». Non usa mezzi termini l'allenatore biancazzurro Luca Starita, che potrebbe optare per qualche modifica allo schieramento tattico, con il debutto dal 1' del centrocampista italo-argentino Di Biase e l'utilizzo di una sola punta di ruolo: ballottaggio aperto tra Simonetti e Camilli, che è l'ex insieme al neo acquisto Oproiescu, difensore rumeno arrivato la scorsa settimana. La Torres di Alfonso Greco proviene da cinque vittorie ed un pareggio, un ruolino di marcia che ha spinto in alto i rossoblù, che accusano un distacco di undici punti dal vertice, ma hanno due gare da recuperare sul team campano. L'Insieme Formia dal canto suo, penultimo a quota 10 (-2 dalla zona play-out), ha racimolato due punti in quattro gare, ma sul banco degli imputati sale soprattutto la difesa che è la peggiore del torneo con 29 gol subìti, ex aequo con il Carbonia. Arbitrerà Michele Pasculli di Como.

