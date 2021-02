© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DLa premiata ditta Gomez-Tounkara rimonta il Muravera e consegna tre punti d'oro all'Insieme Formia nel turno infrasettimanale del campionato.Una vittoria preziosa (2-1) al Washington Parisio, che ha visto ieri protagonista il tandem argentino-senegalese, già decisivo nel blitz esterno di domenica con l'Arzachena. È la seconda vittoria di fila per i biancazzurri di Sasà Amato, che salgono a quota 19 ma con tre gare ancora da recuperare e la possibilità di raggiungere la zona play off.LA PARTITAPrimo tempo che si anima con il vantaggio sardo al 24' ad opera del centrale difensivo Vignati, il 36enne ex Cagliari e Cesena, che era stato già determinante nel successo in extremis contro la Nocerina: il capitano con un preciso colpo di testa sfruttava alla perfezione l'angolo di De Martis.Immediato il pareggio al 34' del bomber Gomez su rigore: dopo il fallo subìto da Tounkara il numero 9 sudamericano era freddo dagli undici metri nel superare il portiere Vandelli che aveva intuito la traiettoria.È il nono centro in campionato (il terzo dal dischetto) che gli vale il primato attuale tra i cannonieri del girone G.Nella ripresa avvio a razzo dell'Insieme Formia, che trovava soltanto dopo un minuto il 2-1 con il possente mediano Tounkara, abile con un colpo di tacco sul primo palo a sfruttare il cross di capitan Zonfrilli. La situazione era così ribaltata.Il match si accendeva e il nervosismo saliva tra le fila del Muravera, con diversi cartellini gialli sventolati dall'arbitro trevigiano Menozzi che al 64' espelleva con un rosso diretto il centrocampista Geroni.Tre minuti più tardi negli spogliatoi andava anche il tecnico Loi, che era stato già ammonito nella prima frazione ma insisteva nel protestare.I padroni di casa spingevano sull'acceleratore e sfioravano il 3-1 con Ioio (71') e con Zonfrilli (82').Non succedeva più nulla nei 4' di recupero con l'Insieme Formia che chiude con il sorriso il trittico di impegni con formazioni della Sardegna.IL TABELLINOInsieme Formia: Trapani, Iorio Forestero, Romano, Fatati, Ioio, Gorzelewski, Chinappi, Antongiovanni (80' Gargiulo), Gomez, Zonfrilli, Tounkara (88' Pirolozzi).All. AmatoMuravera: Vandelli, Visconti (56' Zedda), Loi, Geroni, Vignati, Legal, Cadau, Pinna (56' Kujabi), Nurchi, De Martis (70' Masia), Virdis.All. LoiArbitro: Menozzi di Treviso, assistenti Salvemini e Massari di MolfettaReti: 24' pt Vignati (M), 34' pt Gomez (IF), 1' st Tounkara (IF) Note: espulsi al 65' Geroni (M) e al 67' il tecnico Loi (M); ammoniti Vignati (M), Cadau (M), Zonfrilli (IF).Andrea Gionti