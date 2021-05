23 Maggio 2021

Seconda trasferta consecutiva in terra campana per l'Insieme Formia, atteso oggi (ore 16) al Giroud di Torre Annunziata dal Savoia. Una partita che riveste particolare significato per i biancazzurri, che dopo il pareggio beffa subìto in extremis contro la Nocerina sono chiamati ad un'altra prestazione di carattere. Il quinto posto occupato dai bianconeri padroni di casa dista soltanto cinque lunghezze quando mancano cinque turni al termine della stagione. Già con la salvezza in tasca, i tirrenici di Sasà Amato puntano al colpaccio anche se dovranno rinunciare allo squalificato Di Vito: in dubbio anche il fantasista Zonfrilli e capitan Pirolozzi, ancora non al 100%. Una partita che rievoca ricordi particolari al centrocampista dell'Insieme Formia, Gargiulo, che fu protagonista, nel 2014, della cavalcata vincente degli oplontini che ritornarono in serie C a distanza di 13 anni. «Il Savoia è avversario esperto e ben organizzato, che punta decisamente ai play off. Non sarà facile strappare un risultato positivo sul suo campo. La sfida contro la Nocerina ci ha però insegnato che non bisogna mai abbassare la guardia fino all'ultimo (foto) spiega il tecnico tirrenico Amato - Andiamo perciò Torre Annunziata a giocare la nostra partita senza timori reverenziali». Dirige l'incontro Leonardo Tesi di Lucca.

