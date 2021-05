31 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO, SERIE D

Dopo aver raccolto un solo punto nella doppia trasferta campana contro Nocerina e Savoia, l'Insieme Formia torna al successo in maniera autoritaria battendo per 4-2 l'Arzachena (la striscia si ferma dopo cinque risultati utili) e bissando il poker rifilato lo scorso 9 maggio al Carbonia. Tre punti preziosi che certificano la settima piazza a quota 44 dei tirrenici, a 5 dal quinto posto occupato dai molossi, l'ultimo utile per l'accesso ai play-off. Ma il match di ieri pomeriggio al Washington Parisio giocato sotto una leggera pioggia non è stato tutto in discesa per i padroni di casa. Anzi, i biancazzurri di Sasà Amato, privi dello squalificato Ioio, del senegalese Tounkara (out per infortunio) e con il bomber argentino Gomez tenuto in panchina per un tempo e mezzo, hanno rischiato tanto. Il doppio vantaggio maturato all'8' con il centrocampista Chinappi - tap-in sotto porta che ha beffato il portiere Ruzittu - e al 43' con l'attaccante Camilli, che ha approfittato di una buco della difesa smeraldina, sembrava incanalare il risultato sul binario giusto. Tutto finito? No, perché i biancoverdi sardi hanno reagito d'istinto riducendo le distanze al 3' della ripresa con la pregevole punizione di capitan Bonacquisti. Girandola di cambi tra i formiani, mentre gli ospiti, dopo aver quasi subìto il possibile 3-1 al 70' (salvataggio sulla linea di Congiu), hanno firmato due minuti dopo proprio con quest'ultimo l'insperato 2-2 colpendo letalmente da distanza ravvicinata. Al 76' entrava l'under Durazzo, la 19enne punta biancazzurra. Un cambio che si rivelerà decisivo per l'Insieme, con l'uno-due micidiale del talentuoso Durazzo, che all'83' realizzava il sorpasso con una precisa conclusione e al 91' sfruttava una indecisione dell'estremo difensore Ruzittu che mancava la presa in uscita favorendo il definitivo 4-2.

IL TABELLINO

Insieme Formia: Capogna; Iorio, Quirino, Gorzelewski; Puzone (76' Durazzo), Pirolozzi; Gargiulo, Del Prete (57' Antogiovanni), Chinappi (76' Di Vito); Zonfrilli (57' Fatati), Camilli (63' Gomez).

All. Amato.

Arzachena: Ruzittu; Dore, Ungaro, Majid, Pandolfi; Bonacquisti, Marinari, Bellotti (46' Congiu), Manca; Defendi, Kacorri.

All. Cerbone.

Arbitro: De Angelis di Milano Reti: Chinappi 8', Camilli 43', Bonacquisti 48', Congiu 72', Durazzo 83' e 91'

Note: recupero 1' + 5', ammonito Pirolozzi (F)

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA