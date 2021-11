Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

«È inutile nascondersi dietro le nostre paure, c'è bisogno di una scossa immediata. Con la società siamo in piena sintonia, vogliamo vedere in campo giocatori che lottano per la maglia e non hanno altri pensieri nella testa». È chiaro il riferimento del tecnico dell'Insieme Formia Luca Starita all'avvicinarsi del mercato di riparazione (primo dicembre), che dovrà servire anche a rimpolpare l'organico biancazzurro, in vista del trittico salvezza che si apre oggi alle 14.30 in casa, al Washington Parisio, contro il Lanusei. Prima i sardi, poi in rapida successione la sfida fratricida con il Real Monterotondo Scalo che occupa l'ultimo posto in classifica a quota 5 insieme ai pontini, per chiudere con il Cynthialbalonga.

Tre match che anticiperanno la visita alla capolista Giugliano, l'unica squadra ancora imbattuta del girone G. Un mese di fuoco che vale un pezzo di stagione per i tirrenici, che la settimana scorsa contro i sassaresi del Latte Dolce hanno trovato il primo punto tra le mura amiche dopo quattro stop consecutivi. Unico assente per infortunio è il centrocampista argentino Mainardi, per il resto schieramento al completo con il fantasista Zonfrilli, ormai pienamente recuperato, che agirà alle spalle del tandem offensivo formato da Simonetti e Camilli.

Rientra dalla squalifica il centrale difensivo Pastore, che cercherà di dare man forte ad un reparto che è il peggiore del torneo con 23 gol incassati. Gli ogliastrini del Lanusei navigano invece in undicesima posizione con 12 punti. Arbitra Senthuran Lingamoorthy (originario dello Sri Lanka) della sezione di Genova.

Andrea Gionti

