SCHERMA

Dopo gli Assoluti di Cassino che non hanno regalato medaglie ai colori pontini, la scherma incentra le sue attenzioni sul campionato italiano a squadre di serie A che scatterà questo week-end sulle pedane del PalaVesuvio di Napoli.

L'impianto del quartiere Ponticelli, dopo il restyling in occasione dell'Universiade del 2019, apre le porte per assegnare i sei ambiti scudetti, un evento che assume ancora più importanza a meno di due mesi dalle Olimpiadi di Tokyo. Dopo la splendida promozione di due anni fa a Reggio Emilia, la squadra di spada del Club Scherma Formia dei maestri Michele e Francesco Leonardi punta ad ottenere il piazzamento migliore in un torneo che prevede la classica formula della fase a gironi e l'approdo al tabellone di diretta. Il team tirrenico, che gareggerà domani, punta forte su Andrea Russo (tricolore nell'individuale a Palermo 2019, qualificatosi anche agli italiani di crossfit, l'altra specialità che lo vede protagonista da qualche stagione), Gianfilippo Di Nucci, Lucio Rasile e il figlio d'arte Muzio Cristiani. L'obiettivo? «Entrare nella final eight sarebbe già un risultato notevole afferma Francesco Leonardi Tra gruppi sportivi militari (Aeronautica, Esercito e Fiamme Oro Roma, ndr) e altri club la concorrenza è molto agguerrita, ma ripongo la massima fiducia nella prova dei miei allievi». La giornata di chiusura, infine, vedrà di scena la sciabolatrice scaurese Martina Petraglia, che insieme alle colleghe delle Fiamme Gialle Irene Vecchi, Loreta Gulotta e Benedetta Fusetti cerca il colpo ad effetto anche per riscattare il recente assoluto che non è andato secondo le aspettative dopo l'uscita nei 32esimi.

Andrea Gionti

