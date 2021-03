27 Marzo 2021

BASKET, SERIE B

La Meta Formia archivia con una sconfitta la trasferta più impegnativa della stagione perdendo per 80-64 (pt 27-7, st 45-25, tt 61-44) sul parquet del Cus Jonico Taranto, prima in solitaria nel girone D della serie B del basket maschile, favorita numero uno per la promozione in A2. Per Formia ora le sfide impossibili, però, sono concluse e nelle prossime gare in cartello a cavallo della sosta pasquale i pontini sono chiamati a confermare quell'undicesimo posto attualmente detenuto a quota 12 che al termine della regular season varrebbe la salvezza senza ricorrere ai play-out.

LA PARTITA

Il match non è mai stato in discussione: i pugliesi, che hanno in organico cestisti di lunga militanza nelle serie superiori, sono protagonisti di una partenza al fulmicotone che spegna ogni velleità formiana: 9-0 dopo 3', 21-3 al 7', 32-9 dopo 12'. Formia incassa la sfuriata dei rivali, trovando in Cimminella, Tamburrini e Jovovic gli artefici di un piccolo contro-break che però non cambia i valori sul parquet. In avvio di ripresa la Meta sveste i panni di sparring partner e con un break di 18-6 torna in partita sul 53-43 sancito da una tripla di Laguzzi. Taranto è troppo esperta per mollare e gestisce il match: Formia arriva fino al -7 (69-62 per i pugliesi al 36') ma paga il dispendio d'energie segnando solo 3 punti nei minuti finali.

POKER DETERMINANTE

Adesso si fa sul serio: domani, alle 18, la Meta riceverà al Palaborrelli di Scauri (porte chiuse) il Catanzaro, terz'ultimo a quota 8. Poi, l'11 aprile, farà visita all'altra calabrese, la Viola Reggio Calabria anch'essa a quota 8. Il 18 aprile sfida casalinga con Molfetta, decima con 14 punti e infine mercoledì 21 aprile trasferta decisiva a Monopoli. Con 3 vittorie in questo poker decisivo la salvezza sarà quasi certa, con 2 si rischia, con 4 si sogna: «La mia squadra ha sempre dato il massimo in tutti i frangenti - sottolinea il coach dei pontini, Gianni Di Rocco - siamo sempre usciti a testa alta da tutte le gare, anche quelle contro avversarie più quotate. Sono fiero di questo gruppo: nelle prossime gare ci giochiamo tutta la stagione».

IL TABELLINO

Cus Jonico Taranto: Azzaro 20 (8/9 da due, 1/2 da tre), Matrone 14 (6/7, 0/0), Stanic 11 (3/7, 1/2), Diomede 9 (3/4, 1/2), Duranti 8 (1/1, 2/7), Agbortabi 8 (3/7), Pellecchia 3 (1/2), Manisi 3 (0/0, 1/2), Cianci 2 (1/1), Morici 1 (0/4, 0/2), Longobardi 1 (0/1, 0/2), Divac (0/1 da tre). All. Olive.

Meta Formia: Cimminella 17 (6/12, 1/4), Tamburrini 13 (5/8, 0/2), Jovovic 9 (3/7, 1/6), Digno 8 (2/4, 1/6), Ianuale 8 (1/3, 2/4), Laguzzi 6 (1/5, 1/2), Scampone 3 (1/1 da tre), Polidori, Tartaglione (0/1), Grgurovic. All. Di Rocco.

Arbitri: Acella e Schena (Bari) Note - tiri liberi: Ta 10/15, Fo 7/12; da due: Ta 26/43, Fo 18/40; da tre: ta 6/20, Fo 7/25.

Stefano Urgera

