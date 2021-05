9 Maggio 2021

CALCIO, SERIE D

A distanza di oltre due settimane dall'ultima uscita ufficiale torna oggi in campo nella 28esima giornata l'Insieme Formia che ospita alle 15 al Washington Parisio il Carbonia, che all'andata pareggiò 2-2 al 95' su rigore.

Le due squadre sono divise da soli tre punti: i sardi di Mariotti occupano il sesto posto in classifica a quota 40 (- 5 dai playoff) con un margine di +3 sui tirrenici, vicini all'obiettivo dichiarato della salvezza. Manca solo la certezza della matematica alla squadra biancazzurra, che ha un vantaggio abissale sulla zona calda quando all'appello poi mancheranno sei turni.

I PROTAGONISTI

«È una partita che vale tantissimo - interviene il tecnico Sasà Amato - siamo ormai ad un passo dal nostro scopo, ma guardiamo anche più in alto». «In quest'ultimo scorcio, raggiunta la tranquillità aggiunge il patron Alessandro Anelli ci sarà più spazio per i più giovani». Un eventuale successo permetterebbe all'Insieme di salire tra le prime otto della classe: un piazzamento che per una neopromossa rappresenta un incentivo per gettare le basi anche in ottica futura.

LA FORMAZIONE

Per l'incontro odierno saranno assenti il centrale difensivo Pirolozzi e l'esterno destro uruguagio Iorio Forestero (squalificato).

Tra i pali ballottaggio tra gli under Capogna e Trapani, linea arretrata composta dagli esterni Di Vito e Romano e al centro il tandem Ioio-Gorzelewski. A centrocampo linea a tre con Gargiulo, Chinappi e Fatati. Davanti resta in dubbio il fantasista Zonfrilli, autore di una prodezza solitaria nella recente sfida interna contro il Giugliano, mentre è sicura la conferma del bomber argentino Gomez, che si troverà di fronte il capocannoniere del girone G, l'isolano Cappai (14 reti, una in più dell'attaccante formiano). Camilli sarà l'altra punta, con un ballottaggio tra Durazzo e il senegalese Tounkarà. A dirigere è l'arbitro Cristian Robilotta d Sala Consilina (Salerno). Assistenti Giuseppe Rizzi di Barletta e Dario Maione di Nola.

Andrea Gionti

