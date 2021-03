25 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







PALLAMANO

A distanza di cinque giorni dall'impresa di Trieste ieri l'Hc Banca Popolare di Fondi ha centrato il secondo successo consecutivo esterno sbancando (29-23), nel turno infrasettimanale della 21^ giornata della serie A Beretta, il parquet dell'Ego Siena, quarta forza del campionato. Due punti d'oro per i ragazzi di Giacinto De Santis, che salgono al quart'ultimo posto a quota 12 scavalcando in un colpo solo il tandem Teamnetwork Albatro-Santarelli Cingoli, che però hanno ancora delle gare da recuperare. A Borgo San Lorenzo (Firenze) la compagine fondana ha sfornato una prestazione di grande carattere soprattutto nella ripresa, piazzando il break chiave nel giro di 10' (dal 17' al 27'). Dopo il primo tempo chiuso sull'11-11, nel secondo tempo botta e risposta tra i bomber dell'Est: da una parte il centrale montenegrino Nikocevic che realizza dai 7 metri e dall'altra il croato Vulic risponde allo stesso modo. Si è perfetta parità al 7' (13-13), ma Fondi non molla e torna in vantaggio. Il terzino brasiliano Gaeta realizza la rete del nuovo pareggio senese. Al 12' il match è in equilibrio (16-16), ma sono ancora gli ospiti ad allungare di quattro reti al 17' (16-20). Nikocevic realizza il -3 (19-22) e Gaeta accorcia da 7 metri. Ma è un fuoco di paglia, spento ancora dal letale parziale rossoblu che vale il 26-20 a 3' dalla fine e sancisce i titoli di coda.

IL TABELLINO

Ego Siena: Arcieri (5), Bargelli, Bronzo (4), Bufoli, Gaeta (4), Guggino (1), Kasa (5), Leban, Nikocevic (3), Pasini (1), Pavani, Senesi. All. Dumnic.

Hc Fondi: Arena (4), Cascone (2), Ciccolella, D'Benedetto (7), Macera, Marquez, Mathà (1), Miceli (1), Pennacchio (3), Ponticella, Voliuvach, Vulic (5), Zanghirati (6). All. De Santis.

Arbitri: Passeri e Rinaldi di Pescara

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA