Gruppo di famiglia in esterni. La Virtus Fondi, per festeggiare i 27 anni d'attività, s'è ritrovata domenica presso l'incantevole location dell'Hotel Oasi di Kufra di Sabaudia,da 18 anni sponsor del club pontino: «Un evento che era tradizione di questo gruppo, ma che lo scorso anno non avevamo potuto organizzare a causa del Covid - sottolinea Pino Romano, 48 anni di Terracina, presidente e capitano del team - oltre alla gioia di ritrovarci qui, voglio sottolineare come questo sia un segno di rinascita e di ripartenza per una città come Fondi che ha la pallacanestro ben radicata nel suo Dna».

Nel calderone della Virtus tanti progetti, a breve e medio termine. La C Gold maschile (quarta serie del basket nazionale) salperà il prossimo 16 ottobre e Fondi sarà, con Viterbo, uno dei due 18 club non facenti parte della provincia di Roma. Notizia boom: l'Oasi s'avvarrà, almeno nella prima parte della stagione, dell'apporto di Damian Hollis, ala di 2.03, nato in Florida 33 anni fa, un cestista mai visto a questi livelli: ha giocato in Italia in A1 a Varese e Cantù e in A2 con Biella, Brescia, Eurbasket Roma e, la scorsa stagione, a Orzinuovi. Nei due match giocati dai lombardi contro la Benacquista Latina, Hollis segnò 25 punti all'andata e 11 al ritorno, illegale in A2, figurasi in C: «Mi è piaciuta tantissimo la presentazione al mare - sorride Hollis - nella mia carriera non avevo mai vissuto una giornata così, un bell'ambiente di amici». Il club fondano, però, guarda già al futuro. Presenti sulla spiaggia di Kufra, oltre ai tesserati della Virtus, pure il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, il vicepresidente della Fip nazionale Gaetano la Guardia e l'assessore allo sport di Fondi Fabrizo Macaro, ex cestista: «Nel 2023 Fondi sarà città europea dello sport - sottolinea Macaro - alla Virtus è già stata assegnata la realizzazione del Jamboree di Minibasket. Vorremmo ottenere, per quell'anno, anche l'organizzazione delle finali Nazionali di un campionato giovanile. Gli impianti ci sono, le competenze anche».

La Virtus Fondi è tra i club laziali più radicati nel territorio locale. Nella prima squadra, a parte Hollis, tutti gli altri (staff, atleti, allenatori se giocatori) sono cresciuti nel club: «Rispetto alle prime volte di queste presentazioni - sottolinea Romano - le facce dei protagonisti non sono cambiate. Le fidanzate però sono ora diventate mogli e si sono aggiunti figli e qualche nipote». Alla Virtus è stata assegnata in primavera la stella di bronzo dal Coni Nazionale, per i 25 anni d'attività: «Voglio ringraziare soprattutto gli allenatori locali, da sempre la vera forza del club - conclude Romano - a partire da mia moglie Francesca Micci che si occupa di tutta la parte logistica. Anche il binomio con l'Oasi di Kufra è una bella favola di sport: iniziarono a sponsorizzarci al Torneo Tosarello (inizi 2000) e furono conquistati dalla popolarità della pallacanestro e alla risonanza che aveva sui mass media. Dopo vent'anni siamo ancora qui». Quel ragazzo magro e atletico che al Tosarello segnava centinaia di punti ogni estate, che nel 1997 insaccò 18 triple in una sola serata, allora conosciuto come il globetrotter del basket per aver militato, oltre che in Italia, in tornei statunitensi, francesi, svedesi, tedeschi, austriaci e polacchi si è fermato, è tornato a casa, contribuendo in modo essenziale allo sviluppo del basket.

