La serie A Beretta maschile corre veloce e in attesa delle final eight di Coppa Italia di Salsomaggiore Terme in programma la prossima settimana inaugura oggi la seconda giornata di ritorno. Impegno esterno per l'Hc Banca Popolare di Fondi, che sarà di scena alle 18 al Pala Gasteiner contro il Bozen, quinta forza con 19 punti, a -3 dal secondo posto occupato dal tandem Raimond Sassari-Ego Siena. E' un momento delicato, invece, per i rossoblu pontini, che, reduci da tre ko di fila contro Pressano, Cassano Magnago e Conversano, navigano in penultima posizione a tre lunghezze di ritardo da Santarelli Cingoli e Teamnetwork Albatro. L'umore non è alto, ma la positiva prestazione nell'ultima uscita contro Conversano ha mostrato margini di crescita per la squadra fondana che si aggrapperà alle doti realizzative del croato Vulic e dell'argentino D'Benedetto, 156 reti in due (86 e 70). Out D'Ettorre, Zizzo e Mangiocca. La classifica non ci sorride spiega il coach Giacinto De Santis Dobbiamo cercare di mantenere alta la concentrazione per tutti i 60', perché appena c'è un calo di tensione lo paghiamo a caro prezzo. Il Bozen è una grande squadra, ma noi non possiamo commettere altri passi falsi. Gli altoatesini, che hanno in panchina l'allenatore-giocatore croato Sporcic, nel recupero infrasettimanale hanno tenuto testa al Sassari: la parte del leone l'ha compiuta l'italo-croato Turkovic, vice cannoniere della serie A con 106 centri. In campo femminile, nella 5^ di ritorno, la Cassa Rurale Pontinia ospita alle 18 il Cellini Padova (terz'ultimo), con l'obiettivo di restare nelle top six.

«Mi aspetto una partita tosta commenta mister Giovanni Nasta contro un avversario che dopo il cambio in panchina ha collezionato due vittorie consecutive con Nuoro e Cassano».

