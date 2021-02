PALLAMANO

La settimana post-Finals di Coppa Italia è stata molto convulsa a seguito delle dimissioni di Luigi Passino (per ora in panchina c'è il suo vice Lorenzo Vosca), tecnico della Raimond Sassari, vice capolista della serie A Beretta, che oggi sarà di scena alle 16.30 sul parquet dell'Hc Banca Popolare di Fondi. Un impegno probante nella 18^ giornata per i rossoblu, penultimi con 6 punti e reduci da quattro ko di fila. Un momento delicato nell'intricata lotta salvezza in cui rientra anche il fanalino di coda Riva Molteno allenato dal gaetano Salvatore Onelli. Sarà una partita combattuta afferma il terzino fondano Marquez Incontriamo una squadra che sta lottando per lo scudetto. Il periodo che stiamo attraversando non è facile. Dobbiamo entrare in campo più aggressivi e concentrati, cercando di stare attenti soprattutto alla fase difensiva. I sardi hanno un impianto di gioco collaudato con giocatori del calibro di Vieyra, Kiepulski, Braz, Pereira, Stabellini, Brzic e Taurian e gli under Spanu e Campestrini: l'ex è Nardin, due stagioni fa nelle file fondane.

QUI PONTINIA

Nel 19esimo turno femminile, dopo la mezza delusione in Coppa Italia, la Cassa Rurale Pontinia (5^) cerca il riscatto stasera alle 20.30 sul parquet del Cassano Magnago. Le varesine hanno vinto nell'ultimo recupero contro Mestrino. In settimana è arrivata anche la strigliata del coach Giovanni Nasta per scuotere l'ambiente e spostare il focus sul campionato, dove Barbosu e compagne pagano un ritardo di otto lunghezze dal quarto posto, sinonimo di play-off. «Sfidiamo una compagine in crescita, ma resto ottimista sulla voglia e l'atteggiamento positivo delle mie ragazze», commenta Nasta.

Andrea Gionti

