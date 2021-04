18 Aprile 2021

LE INIZIATIVE

Scommettere sullo sport come motore per il rilancio, dopo la pandemia di Covid-19, è un'ottima idea e così Sabaudia e Fondi lo hanno messo nero su bianco. Nei giorni scorsi a Roma, presso il salone d'onore del Coni, le due cittadine pontine hanno ufficialmente presentato le candidature: Sabaudia ha avanzato la richiesta per essere European Town of Sport nel 2022 mentre Fondi ha rilanciato per essere European City of Sport l'anno successivo, nel 2023. «La candidatura presentata è il primo passo di una scalata che sarà lunga, impegnativa e che coinvolgerà la nostra città che, oltre ad avere diverse valide strutture ha una rete associativa e societaria importante - spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore allo sport Fabrizio Macaro - Questi dirigenti si spendono anche per diffondere i valori dello sport trasversalmente nella società con programmi dedicati ai bambini, agli anziani, agli agonisti e ai portatori di handicap. Gli altri punti di forza sono la nostra territorialità che rende possibili sport diversissimi tra loro come la vela, il kitesurf o la mountain bike solo per citarne alcuni. Sono determinanti, inoltre, i seminari, le manifestazioni e le competizioni sportive locali, nazionali e internazionali organizzate in passato o in programma in futuro». Il titolo di Città europea dello sport si assegna dal 2007 a comuni con popolazione compresa tra i 25mila e 500mila abitanti e così, oltre a Fondi, per il 2023, ci sono in lizza altre città italiane: Busto Arsizio, Catanzaro, Schio, Padova, Spinea, Rende e Trapani. Quest'anno, invece, sono 13 le città che possono fregiarsi del titolo di European City of Sport e così, oltre alle italiane Potenza, Rieti, Siena e Terni, ci sono anche Alphen aan den Rijn (Olanda), Cigli e Nevsehir (Turchia), Gorna Orjahovica e Sandanski (Bulgaria), Leuven (Belgio), Terrasa (Spagna), Zadar (Croazia) e Zrenjanin (Serbia). La presentazione delle candidature è avvenuta alla presenza della presidente onoraria del Movimento Sportivo Popolare Italia Francesca Bortolozzi, del presidente Aces Europe Msp Italia Gian Francesco Lupatelli, del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente di Sport e Salute Spa Vito Cozzoli.

Per quanto riguarda Sabaudia la candidatura è per essere European Town of Sport 2022, titolo che è stato istituito nel 2010 ed è riservato a cittadine fino ai 25mila abitanti. Finora solo Latina, in tutta la provincia, ha potuto fregiarsi del titolo di Città europea dello Sport nel 2014 anche se, nonostante una buona presenza di società e dirigenti illuminati, le strutture sportive del capoluogo pontino sono sempre state inadeguate e non si sono mai dimostrate all'altezza delle ambizioni dei vari club che hanno spesso dovuto traslocare al crescere delle loro esigenze o addirittura abbandonare. Fondi e Sabaudia, oltre che sulle strutture e sugli eventi, dovranno lavorare molto anche su mobilità sostenibile, programmi dedicati a minoranze o disabili e alla promozione del turismo sportivo, promuovere attività che consentano ai cittadini di trarre beneficio dall'esercizio fisico quotidiano, rafforzino il senso di appartenenza alla comunità e migliorino concretamente la salute della popolazione.

Giuseppe Baratta

