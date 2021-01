© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALLAMANOLa serie A Beretta inaugura oggi il girone di ritorno per una corsa verso lo scudetto che non ammette passi falsi. Una lotta che purtroppo tiene fuori l'Hc Banca Popolare di Fondi, che dopo essere uscita sconfitta nei due recuperi esterni contro Pressano e Cassano Magnago è impelagata nella zona calda. Il penultimo posto in classifica con soli 6 punti all'attivo alle spalle è rimasta soltanto la cenerentola Riva Molteno del coach gaetano Salvatore Onelli rappresenta un campanello d'allarme per i rossoblu, scavalcati in settimana di una lunghezza anche dagli aretusei del Teamnetwork Albatro, vincenti nel recupero di giovedì contro l'Alperia Merano. Un momento complicato amplificato dal proibitivo impegno casalingo odierno (ore 18) contro il Conversano, detentore della Supercoppa italiana, che guida la classifica a quota 25 davanti ad Ego Siena (22) e Raimond Sassari (21). «Una squadra difficile da affrontare», avverte sul versante pugliese l'ala destra di origine argentina Valentin Rossetto. Un roster di qualità che vanta il miglior attacco del torneo (422 reti) e vive sulle giocate dei singoli.rIn casa fondana si sta cercando la giusta quadratura del cerchio con i due nuovi innesti di mercato: l'italo-argentino Marquez e Mathà, mancino del '98, che deve ritrovare il ritmo visto che era fermo da tre mesi. «Abbiamo bisogno di riscattarci - commenta il talento Luigi Arena Conversano è una corazzata, ma scenderemo in campo convinti della nostra forza».FEMMINILEEsame domenicale (ore 17), in serie A per la Cassa Rurale Pontinia, sesta, che sfida in esterna il Brixen Sudtirol, seconda forza del campionato alle spalle della leader Jomi Salerno. Occhi puntati sulle azzurre Giada Babbo e Sofia Ghilardi, terza e quarta tra le cannoniere. «Affronteremo il match con la testa libera spiega il tecnico Giovanni Nasta - Le altoatesine sono forti in tutti i reparti, ma venderemo cara la pelle. Un motivo di crescita per le nostre giovani che giocheranno nel tempio della pallamano nazionale».Andrea Gionti© RIPRODUZIONE RISERVATA