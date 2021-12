Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:01

Ancora un turno povero di soddisfazioni per le formazioni della provincia di Latina impegnate nella serie C del basket maschile, ma le formule morbide di quest'anno fanno sì che questa prima fase sia solo un gran training in vista della seconda parte di stagione dove, sia nella lotta per la promozione sia in quella per evitare la retrocessione tutto sarà azzerato.

Nella C Gold l'unico team pontino in lizza è l'Oasi di Kufra Fondi, ancora a secco di punti dopo 7 gare giocare. La sfida casalinga contro Anzio, che prima di giocare a Fondi era penultima a quota 2, doveva essere il punto di partenza verso la riscossa: invece è arrivata un'altra sconfitta (75-80) con un'altra diretta concorrente per la salvezza. Partenza diesel per i fondani (21-33 dopo 15') ma parità (59-59) al termine della terza frazione. Nell'ultimo quarto, però, Anzio scappa e vince: tra gli sconfitti 18 punti a testa per gli americani Rasmussen e Hollis, ma non bastano.

Nei due gironi a 9 squadre, le prime 6 passeranno ai play-off, mentre le ultime tre di ogni gruppo giocheranno un play-out unico fatto di 10 gare (andata e ritorno) dove solo l'ultima retrocederà. Per l'Oasi c'è tutto il tempo per riemergere.

C SILVER

La stessa situazione di Fondi, la vive Gaeta in C Silver: il quintetto del Golfo allenato da Bruno Imparato ha perso tutte e 10 le gare giocate nel girone A, ma anche qui un meccanismo benevolo evita troppi patemi nella prima fase. Come in C Gold, anche qui le ultime tre di ognuno dei due gironi giocherà una seconda fase di 10 gare dove solo l'ultima scenderà di categoria. La sconfitta incassata da Gaeta nell'ultimo turno (61-77) con l'Algarve Roma ha poco impatto ai fini della post season.

La partita più anomala del decimo turno riguarda la Fortitudo Scauri, battuta al fotofinish (75-74) sul parquet della capolista Fonte Roma Eur, ma il club del sud pontino ha presentato ricorso per un punto regolarmente segnato, ma non registrato a referto. S'attendono le decisioni del giudice sportivo. Tra le ipotesi: la ripetizione integrale della gara; oppure giocare solo 5' di supplementari, visto che, secondo il ricorso supportato da video di Scauri, dopo i regolamentari il punteggio corretto sarebbe stato 75-75, oppure potrebbe restare tutto così. Nella altre gare la Nbt Latina passa dopo un supplementare (63-67) in casa del Basket Roma consolidando la second a piazza nel girone A, mentre la Virtus Aprilia perde in casa sul filo di lana e dopo un overtime (85-86) contro il Borgo Don Bosco Roma.

