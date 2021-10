Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

BASKET, SERIE C

Il tempo dell'attesa è finito, dopodomani alle 20.45 l'Oasi di Kufra Fondi, unico club pontino nella serie C del basket maschile, divisone Gold, aprirà il suo campionato con un'ostica trasferta a Frascati. Fondi, costruita sui giovani del vivaio, ha nel suo team però Damian Hollis, 32 anni ala statunitense di 2.05, un cestista di lungo corso in A1 e A2, illegale a questi livelli: «Abbiamo dato fiducia al gruppo di ragazzi molto giovani - sottolinea il coach Gaetano Pietrosanto, 40 anni fondano doc, anche lui debuttante in prima squadra dopo una lunga trafila con le giovanili - li ho allenati dall'under 13 a oggi. Il nucleo è giovane, c'è tanto da fare: abbiamo però il privilegio d'avere Hollis con noi. Damian è una persona speciale, s'è integrato alla perfezione: è per tutti un'occasione di vedere e capire come lavora un professionista di quel livello. Possiamo e vogliamo divertirci, giocando una pallacanestro semplice: proveremo a salvarci, la C Gold è un campionato di livello molto alto».

C SILVER

Nella divisione Silver s'è già giocato un turno. La New Basket Time Latina ha debuttato con uno straripante 91-43 ai danni della Scuola Basket Roma, team giovanissimo. Bene pure la Fortitudo Scauri che, guidata in campo da capitan Dante Richotti e in panchina da Enrico Fabbri (entrambi già protagonisti con i biancazzurri in B) ha liquidato in trasferta (63-74) le Stelle Marina Ostia. Scauri è tra le favorite per la promozione, così come Ferentino e Pomezia che hanno incrociato la strada delle altre due pontine. Pomezia, al ritorno in C dopo 22 anni, ha fatto incetta nell'Agro Pontino (D'Anolfo, Pitton, De Biase, Di Viccaro) passando in casa dell'Aprilia per 66-77. Straripante infine Ferentino (Carrizo, Giuarino, Marco Rossi) troppo forte per la Serapo Gaeta: i ciociari passano al Palamarina con un ineluttabile 47-92. Nel week-end, secondo turno: dopodomani (ore 18.30) la Serapo Gaeta farà visita alla Scuola Basket Roma, mentre la Nbt Latina giocherà a Casalpalocco. Sempre sabato, alle 19.30, la Virtus Aprilia sfiderà Albano a domicilio. In casa solo Scauri, domenica prossima (Palaborrelli, ore 18) contro il Vigna Pia Roma.

Stefano Urgera

