22 Maggio 2021

Assegnato lo scudetto al Conversano, la serie A Beretta concentra le attenzioni sull'intricata lotta per la salvezza che coinvolge l'Hc Banca Popolare di Fondi, ultima della classe a quota 14 a pari merito con Riva Molteno del coach gaetano Salvatore Onelli (già retrocesso in A2). Occhi puntati sulla terz'ultima giornata e per i rossoblù l'odierno match casalingo (ore 20) contro l'Alperia Merano è l'ultima chiamata per tenere accesa la flebile fiamma della speranza. Non vincere anche un pari non basterebbe per via degli scontri diretti sfavorevoli con Appiano vorrebbe dire salutare in anticipo la massima serie. I Black Devils altoatesini, sesti in classifica con 26 punti, sono guidati da Jurgen Prantner e in organico vantano il giusto mix di gioventù ed esperienza: in campo anche i figli del tecnico, Max e Leo, che insieme al nazionale Martini e al montenegrino Petricevic costituiscono il fulcro di un roster completato dal capitano Stricker, da Nocelli, dagli azzurrini Freund e Romei e dai portieri Martelli e Christanell. Il ko contro Brixen ha lasciato invece alle spalle dell'Hc Fondi diverse scorie: sul banco degli imputati gli stessi giocatori per la prestazione negativa. In dubbio per infortunio i soliti Zanghirati e Zizzo. Non siamo nelle condizioni di fare calcoli - spiega il tecnico Giacinto De Santis - La vittoria del Molteno sul Cingoli rafforza le nostre speranze. Ci ritroviamo qui a lottare e credere fermamente che possiamo farcela. Ci crediamo al 100%. D'ora in poi non dobbiamo sbagliare nulla, ma dipenderà anche dai risultati dei nostri diretti concorrenti. Intanto l'U17 di Valerio Pinto, dopo aver vinto nettamente il suo girone, domani sfiderà le formazioni del girone B dell'Area7 (Lazio-Campania-Molise): in semifinale il match contro i campani dell'Helios e, in caso di successo, una tra Benevento e HandRoma. Al termine sarà decretata la compagine che prenderà parte alle finali nazionali di Chieti (3-6 giugno).

Andrea Gionti

