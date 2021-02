© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALLAMANOÈ il match della verità. La 19^ giornata di serie A Beretta vale un pezzo di stagione per l'Hc Banca Popolare Fondi, che ospita oggi (ore 18) al Palazzetto dello Sport il Teamnetwork Albatro. Entrambe si giocano una fetta importante di chances legate alla salvezza. La situazione è critica per i ragazzi di Giacinto De Santis, che sono reduci da cinque ko di fila, soltanto sei punti all'attivo e un ritardo di tre lunghezze proprio nei confronti degli aretusei, che hanno raccolto tre vittorie nelle ultime quattro partite. È anche la sfida suggestiva tra i due bracci armati: da un lato l'ala sinistra italo-argentina Juan Pablo Cuello, 101 reti, cinque in più del talento croato Ivan Vulic, il miglior marcatore dei fondani. Questi ultimi, poi, hanno bisogno anche di migliorare in fase difensiva, avendo il terzo peggior reparto del campionato con 478 reti incassate, dietro al Riva Molteno del coach gaetano Salvatore Onelli e al Santarelli Cingoli. Il momento che stiamo attraversando è delicato spiega il jolly pontino Francesco Cascone Serve una risposta d'orgoglio soprattutto per il nostro morale. Siamo convinti dei nostri mezzi, adesso è il momento di rialzarci e tornare a vincere.In campo per la 20esima giornata del massimo torneo femminile anche la Cassa Rurale Pontinia, impegnata oggi (17.30) nella insidiosa trasferta di Nuoro, terz'ultimo. I sei punti che dividono le laziali (che schierano le due ex Podda e Bellu) dal quarto posto (e quindi dai play-off) legano a doppio filo il destino della squadra di Giovanni Nasta ai risultati delle contendenti, Erice in primis. E' una partita chiave per continuare il nostro percorso di crescita, ma ancora più importante per i nostri avversari che stanno tentando di uscire dalle zone calde. Mi aspetto una prova di maturità dalla mia squadra, dovremo cercare di mantenere i nervi saldi e mostrare capacità di adattamento alle situazioni che affronteremo. Il Pontinia mercoledì 3 marzo sarà impegnato anche nel turno infrasettimanale tra le mura amiche contro le marchigiane del Cingoli. Due confronti importanti che ci possono far capire le nostre reali ambizioni di classifica.Andrea Gionti