20 Marzo 2021

PALLAMANO

Dopo tre settimane di stop torna la serie A Beretta maschile. Nella 5^ di ritorno l'Hc Banca Popolare di Fondi è attesa oggi in trasferta (ore 18) al Pala Chiarbola contro Trieste, decima forza con sedici punti all'attivo ma con due gare da recuperare.

Allenati dall'esperto Ovegli, i giuliani puntano forte sul mancino Milovic, su capitan Visintin, sulla promessa dell'handball italiana Hrovatin, su Dapiran (top scorer con 114 reti) e sul fuoriclasse sloveno Braktovic. Il successo prezioso contro i siracusani del Teamnetwork Albatro (sorriso ritrovato dopo cinque ko di fila) ha rilanciato le ambizioni di salvezza dei fondani di Giacinto De Santis, penultimi in classifica a tre lunghezze dall'uscita della zona retrocessione: in cinque punti quattro squadre, tirando in ballo anche l'Eppan. Un'inezia considerando anche le undici giornate mancanti al termine della stagione. Il capitano Stefano D'Ettorre non ha dubbi sulla delicatezza del match: «Trieste rappresenta la storia della pallamano italiana (17 titoli), quindi sarà sicuramente una gara ostica. Conoscendo bene le potenzialità dei giuliani, abbiamo cercato di giocare in anticipo allenandoci duramente il periodo di sosta. Nella maggior parte delle partite abbiamo espresso un buon gioco, ma non siamo stati lucidi fino alla fine. La stagione conclude è ancora lunga e dipenderà solo ed esclusivamente da noi, ma anche dagli altri».

An.Gio.

