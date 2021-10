Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

Week-end in campo per le cinque squadre della provincia di Latina impegnate nella serie C del basket maschile, attualmente il campionato dove milita la maggior parte di cestisti nati e cresciuti nei vivai locali. Nella divisione Gold, l'Oasi di Kufra Fondi farà visita domani pomeriggio (ore 18.45) alla ripescata Carver Cinecittà.

L'avvio di campionato è stato più duro del previsto per la compagine fondana allenata da Gaetano Pietrosanto: due gare, zero vittorie. Alla sconfitta in esterna al debutto (79-64) sul parquet del quotato Frascati, ha fatto seguito la débâcle casalinga (57-74) di sette giorni fa contro il San Paolo Ostiense. L'inserimento della superstar Damian Hollis (giocatore che fino allo scorso anno militava in A2) finora non ha spostato gli equilibri, perché c'è ancora molta distanza tecnica tra Hollis più il veterano Pino Romano e il gruppo di giovanissimi che compone la prima squadra. La Virtus Oasi di Kufra per ora si consola con la Stella di Bronzo assegnata al club dal Coni per i 25 anni di attività.

C SILVER

Match insidiosi, tutti però abbordabili, per i quintetti pontini della divisione Silver. Domani, alle 18.30, doppia trasferta per le prime della classe. Nel girone A la Nbt Latina guidata in panchina da Andrea Berardi, a punteggio pieno dopo tre gare, farà visita al fanalino di coda, i capitolini dell'Algarve Torrino. Contemporaneamente, nel gruppo B, altro testa-coda con la capolista Fortitudo Scauri del coach Enrico Fabbri, attesa da un Colleferro ancora a secco di vittorie. Le sfide più interessanti sono in cartello domenica.

Nel girone A, alle 19, la Serapo 85 Gaeta riceverà la Virtus Velletri. Il team del Golfo ha perso tutte e tre le gare, ma ha giocato già con le capolista Ferentino e Latina: «La nostra è stata una partenza difficile - ammette il coach della Serapo, Bruno Imparato - il problema più grande è legato all'impianto: ci possiamo allenare solo una volta a settimana al Palamarina e poi dobbiamo cercare soluzioni alternative, anche all'aperto». Velletri è nel gruppone di 8 squadre (su 14 del girone) tutte con 2 punti. Infine, sempre dopodomani alle 18.00, la Virtus Aprilia (a metà classifica nel girone B, nel gruppone a quota 2) del tecnico Massimo Zuppante ospiterà al Palarespighi il Fonte Roma Eur, che condivide la vetta con la Fortitudo Scauri.

