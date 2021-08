Venerdì 6 Agosto 2021, 05:02

Vaccinazione anti-Covid senza prenotazione: in piazza del Popolo a Latina il camper non ha fatto il pieno. Alla prima serata di open night, andata in scena il 4 agosto dalle 19 alle 23, organizzata per la somministrazione del farmaco Moderna agli over 16, hanno aderito 192 persone a fronte di una disponibilità di 300 dosi. Un'occasione mancata per chi non si è ancora vaccinato contro il Coronavirus, in considerazione anche dell'entrata in vigore a partire da oggi dell'obbligo del Green pass per mangiare in bar e ristoranti, fare sport e assistere agli eventi al chiuso. Il camper in piazza del Popolo a Latina ha fatto tappa anche ieri sera. L'iniziativa si concluderà oggi nello stesso luogo e sempre dalle 19 alle 23. Si ricorda che i minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori. Si spera che gli utenti pontini del servizio sanitario approfittino di questa opportunità per la vaccinazione a portata di mano contro il Coronavirus. Gli slot disponibili presso gli hub in provincia di Latina sono andati esauriti nei giorni scorsi e le agende, fino al prossimo 13 agosto, sono chiuse. Sono in corso 1.700 prime dosi di Pfizer e 200 di Moderna al giorno, oltre le inoculazioni dei richiami. Dal 28 luglio al 3 agosto sono state somministrate in provincia di Latina 28.104 dosi di vaccini; negli ultimi due giorni altre 7.406. Non è ancora dato sapere se saranno messe a disposizioni nuove forniture di farmaci anti-Covid per il dopo Ferragosto o se saranno garantite le sole seconde dosi di Pfizer e Moderna.

Da ieri pomeriggio, invece, è possibile tornare a prenotare la vaccinazione anti Covid negli altri centri vaccinali del Lazio attraverso il portale regionale, rimasto inutilizzabile da domenica scorsa per hackeraggio. La Regione Lazio ha riattivato il servizio di prenotazione sulla piattaforma prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. Restando sul tema dell'attacco informatico, la Asl di Latina ha fatto sapere che per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie «gli utenti potranno - inviare richiesta di prestazione (con prescrizione dei medici di medicina generale) alla mail segreteriarac@ausl.latina.it oppure presentarsi agli sportelli dove gli operatori provvederanno a registrare manualmente la richiesta che verrà presa in carico ed evasa secondo classe di priorità rispettando l'urgenza».

In attesa della risoluzione definitiva del problema legato all'hackeraggio, la Asl pontina ha garantito l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, visite e diagnostica strumentale, già prenotate e delle prestazioni in accesso diretto. «Al momento della presentazione dell'utente si provvede alla registrazione manuale dei dati, anche al fine della successiva richiesta di pagamento ticket, in caso di utenti paganti», ha precisato la Asl attraverso una nota stampa. La registrazione manuale dei dati, in questi ultimi giorni, è avvenuta anche presso gli hub per le vaccinazioni anti-Covid, comportando un rallentamento delle operazioni.

