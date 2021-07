Venerdì 2 Luglio 2021, 05:02

LA PANDEMIA

Somministrate meno di un terzo delle dosi di vaccino Johnson&Johnson nella postazione itinerante collocata alla Marina di Latina. Nella prima giornata del tour, finalizzato a favorire la inoculazione del farmaco anti-Covid attraverso la modalità diretta, senza prenotazione, sono state iniettate 40 dosi ad altrettante persone e ieri, ultimo giorno della tappa nel capoluogo, sono state somministrate altre 50 dosi, su un totale di 300. Cosa è che non ha funzionato? «Probabilmente il camper al Lido di Latina ha avuto poca visibilità nel parcheggio di Vasco de Gama, un po' nascosto e lontano dalle persone in transito», ha spiegato il dottor Roberto Masiello, che sin dall'inizio della campagna vaccinale ha seguito per la Asl pontina l'organizzazione dei centri di somministrazione. «Ieri ha aggiunto -, grazie ad una maggiore promozione del servizio attraverso la stampa, le locandine e i social abbiamo avuto un lieve incremento di richieste di vaccinazione. Andrà meglio sicuramente a Sabaudia dove è prevista la sosta nella centralissima piazza del Comune. E poi la gente inizia ad essere informata su questo nuovo servizio e ci verrà a cercare». La tappa nella cittadina delle dune è in programma oggi e domani, dalle 8.30 alle 16. A disposizione altri 300 slot del monodose Johnson&Johnson. «Verso questo farmaco ha detto il dottor Masiello i cittadini hanno mostrato piena consapevolezza. Chi è venuto a vaccinarsi era informato su tutto e non è stata una scelta di ripiego». Intanto la campagna vaccinale prosegue con le somministrazioni presso gli hub e, per le sole seconde dosi, anche presso i medici di famiglia, e presso le farmacie. Nella giornata di mercoledì in provincia di Latina sono state inoculate 5.256 dosi di farmaci anti-Covid, ieri fino alle 18 oltre 3.500, spingendo il numero complessivo dall'inizio della campagna vaccinale verso quota 390mila, per un totale di circa 141mila persone totalmente immunizzate. Con il consueto bollettino, diffuso ieri, la Asl di Latina ha accertato nella giornata di mercoledì 30 giugno un altro nuovo caso Covid, ed esattamente nel capoluogo, zero decessi e zero ricoveri in tutta la provincia, nonché la guarigione di 52 persone. Per questo nuovo contagio e per i precedenti tre casi registrati nel bollettino dell'altro ieri, la Asl di Latina ha chiesto il sequenziamento allo Spallanzani per la verifica di eventuali casi di variante Delta del Covid, già passata ad Aprilia con i 17 contagi accertati la scorsa settimana.

Rita Cammarone

